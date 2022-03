El “cielo” que nació en medio de los bombardeos en Alepo

En medio de la Guerra civil en Siria, Alepo ha sido la segunda ciudad más afectada por el conflicto. En la actualidad, se encuentra prácticamente sumida en ruinas.

Derrocar al gobierno era el fin. Un país democrático todo lo valía. En medio del proceso sabían que las repercusiones tarde o temprano llegarían. Repercusiones que amenazaban con poner fin a la vida. Tierras cercanas los habían motivado a creer en el cambio. Túnez, Egipto y Libia, los ‘ejemplos’ a seguir. Primavera árabe le llamaban a todo aquello y ahora ellos también eran parte de aquel movimiento. El 15 de marzo de 2011 todo empezó. Las calles de Daraa se llenaron de manifestantes, de “cantos” democráticos…De ilusión. Pero pronto las voces se convirtieron en silencios profundos y perpetuos. Un hombre llamado Bashar al-Ásad no pensaba quedarse con los brazos cruzados viendo aquella ola que buscaba tumbarlo del poder, de ese que había heredado desde el 2000 gracias a su padre Háfez al-Ásad. Mantener el legado familiar era importante. Y entonces los clamores de una ciudad se repartieron por todo un país. Las armas adquirieron protagonismo. Las represalias contra los opositores de Bashar al-Ásad no faltaron. Los “rebeldes” también se defendieron. Y al final un país en Medio Oriente quedó sumido en una guerra civil. Pareciera que hubiera sido ayer, pero ya han pasado once años desde que las ruinas llegaron a Siria.

Relatos sobre este conflicto de Medio Oriente hay muchos y tal vez varié dependiendo de quién sea el encargado de contar la historia. La moneda siempre tiene dos caras. Y en esta ocasión, Waad al- Kateab, la protagonista del documental “For Sama”, es la encargada de relatar su propia versión de los hechos. Los hechos ocurridos en Alepo, una ciudad de Siria. Aquellos que fueron filmados por una madre. Los recuerdos que fueron eternizados como un regalo para una hija: para Sama. “Necesito que entiendas por qué tu padre y yo hicimos lo que hicimos. Cuál era nuestra lucha”. En la cámara de al-Kateab quedaron grabadas las imágenes de la esperanza, pero también del horror. ¡Nuestra revolución es pacífica! ¡musulmanes y cristianos unidos!, gritaban en 2012 los estudiantes de la Universidad de Alepo. Los jóvenes que exigían un cambio de gobierno. Una nueva vida. Las manifestaciones quedaron registradas en celulares, el medio que da cuenta de los sucesos acontecidos. Aquellas personas ignoraban por completo que pronto en las calles de su ciudad se escucharía una música estruendosa. De ese tipo de música que aniquila. “Ninguno tenía ni idea de cómo pronto cambiará nuestra vida”, dice Waad al-Kateab en el largometraje.