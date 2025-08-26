No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
El Magazín Cultural
El cine experimental como acto político

En él se construye un lenguaje propio frente a las narrativas establecidas. Su gesto no es solo estético: nos enfrenta a la pregunta de cómo percibimos, sentimos y existimos en un mundo mediado por las imágenes del ahora.

Paula Andrea Baracaldo Barón
27 de agosto de 2025 - 12:02 a. m.
El Festival de Cine Experimental de Bogotá tendrá programación hasta el 30 de agosto.
Foto: Cortesía del Festival

Como escribió Hannah Arendt: “La razón de ser de la política es la libertad, y el campo en el que se aplica es la acción”. En ese sentido, hacer arte es también ejercer una forma de acción política. Creamos desde nuestro lugar de enunciación. Es a través del arte que canalizamos inconformidades, deseos de cambio, protestas y visiones del mundo. Incluso el ocio —frecuentemente subestimado— forma parte de esta experiencia.

Jorge Lozano es un artista pionero del cine experimental desde los años setenta. Su inicio en el cine independiente...

Comunicadora social y periodista de último semestre de la Universidad Externado de Colombia.@conbdebaracaldopbaracaldo@elespectador.com
