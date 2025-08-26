El cine experimental como acto político

El Festival de Cine Experimental de Bogotá tendrá programación hasta el 30 de agosto. Foto: Cortesía del Festival

Como escribió Hannah Arendt: “La razón de ser de la política es la libertad, y el campo en el que se aplica es la acción”. En ese sentido, hacer arte es también ejercer una forma de acción política. Creamos desde nuestro lugar de enunciación. Es a través del arte que canalizamos inconformidades, deseos de cambio, protestas y visiones del mundo. Incluso el ocio —frecuentemente subestimado— forma parte de esta experiencia.

Jorge Lozano es un artista pionero del cine experimental desde los años setenta. Su inicio en el cine independiente...