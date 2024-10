El cine mudo revive con música en vivo en el Teatro Mayor

La Orquesta Filarmónica Juvenil musicalizará en vivo una selección de cortometrajes clásicos durante el Cine Concierto del BIFF, celebrando los orígenes del séptimo arte con obras de Georges Méliès, Alice Guy-Blaché, Lois Weber y Charles Chaplin. Foto: Archivo Teatro Mayor

El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo continuará su programación de octubre con un cine concierto en colaboración con el Bogotá International Film Festival (BIFF) y la Orquesta Filarmónica Juvenil. El evento se llevará a cabo el miércoles 16 de octubre y presentará una selección de cortometrajes mudos, musicalizados en vivo por la Orquesta Filarmónica Juvenil, bajo la dirección de Carlos Ágreda, con música original compuesta por miembros de la Asociación Colombiana de Compositores de Música para Cine (MUCINE).

La presentación incluirá ocho cortometrajes históricos del cine, producidos entre 1902 y 1926, que forman parte de una retrospectiva dedicada a los orígenes del séptimo arte. Entre los cortos figuran “A Trip to the Moon” de Georges Méliès, “Falling Leaves” de Alice Guy-Blaché, primera mujer cineasta, y “Suspense” de Lois Weber, pionera en el uso de la pantalla dividida. También se proyectarán cortos de directores icónicos de la comedia física como Larry Semon con “Bears and Bad Men”, Hal Roach con “An Eastern Westerner” y Charles Chaplin con dos de sus trabajos más representativos: “A Film Johnnie” y “Kid Auto Races at Venice”, donde apareció por primera vez su famoso personaje Charlot.

En colaboración con la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, se mostrará un fragmento de “Alma provinciana”, una de las primeras producciones cinematográficas colombianas, dirigida por Félix Joaquín Rodríguez en 1926.

Este evento forma parte de la décima edición del BIFF, y la música para los cortometrajes ha sido creada por 23 compositores de MUCINE, quienes han diseñado partituras orquestales originales. Entre los compositores de esta edición figuran Camilo Andrés Espinosa, Ana María Franco, Manuela Aguirre, Daniel Velasco, Aníbal Silva, entre otros.

Las entradas para el cine concierto están disponibles en la página oficial del teatro y a través de TuBoleta, con precios que varían entre 25.000 y 35.000 pesos.