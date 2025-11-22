Logo El Espectador
“El círculo de los días”, de Ken Follett | Fragmentos de lectura

El nuevo libro de Ken Follett presenta una ficción histórica sobre la construcción de las estructuras de Stonehenge. A partir de su lectura, Isabel López Giraldo seleccionó algunas frases que condensan el núcleo de la novela.

Isabel López Giraldo
22 de noviembre de 2025 - 08:27 p. m.
"El círculo de los días", de Ken Follett, fue publicado por primera vez en 2025.
Foto: Archivo Particular
El círculo de los días se lee con la fluidez característica de Ken Follett, pero su fondo apunta a algo más antiguo: una narración que avanza como una construcción, piedra sobre piedra. La estructura combina escenas ágiles con momentos de contemplación, creando un ritmo que recuerda el trabajo colectivo y el tiempo ritual. Los símbolos —la piedra, el círculo, los días— dialogan entre sí: la permanencia frente a lo efímero, la comunidad frente al instinto, la búsqueda de sentido en las primeras obras humanas. Es una novela que, aun ligera, despliega la belleza de ver cómo el mundo empieza a organizarse.

  • Era una joven desafiante, pero también sabía mostrarse amable. Las personas podían ser ambas cosas.
  • La gente sabía que todo lo que los mantenía con vida procedía del sol, así que lo veneraban.
  • Era capaz de discutir, pero no de empatizar.
  • En el ambiente se percibía la rabia de la gente, sobre todo entre las mujeres…, también tenían miedo, y el miedo superaba a la indignación.
  • El dolor es lo que entregamos a cambio del amor.
  • Lamento grave, el sonido de un alma en el averno.
  • El silencio era la clave.
  • La gente que se pasa el rato soltando bravuconadas y proponiendo maniobras agresivas lo hace porque tiene miedo.
  • Su mente había empezado a discurrir por derroteros nuevos.
  • Vuestra vida es solo vuestra y nadie tiene derecho a arrebatárosla.

Por Isabel López Giraldo

