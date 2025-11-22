“El círculo de los días”, de Ken Follett | Fragmentos de lectura

"El círculo de los días", de Ken Follett, fue publicado por primera vez en 2025. Foto: Archivo Particular

El círculo de los días se lee con la fluidez característica de Ken Follett, pero su fondo apunta a algo más antiguo: una narración que avanza como una construcción, piedra sobre piedra. La estructura combina escenas ágiles con momentos de contemplación, creando un ritmo que recuerda el trabajo colectivo y el tiempo ritual. Los símbolos —la piedra, el círculo, los días— dialogan entre sí: la permanencia frente a lo efímero, la comunidad frente al instinto, la búsqueda de sentido en las primeras obras humanas. Es una novela que, aun ligera, despliega la belleza de ver cómo el mundo empieza a organizarse.