Una ventana a la tradición del arpa galesa en el lanzamiento del Cartagena Festival de Música

Catrin Finch fue la arpista real del rey Carlos III, mientras aún era príncipe, entre el año 2000 y 2004. Foto: Jennie Caldwell

La galesa Catrin Finch recordó que, cuando tenía cinco años, sus padres la llevaron a ella y a sus dos hermanas a ver un concierto de arpa en el Lampeter Music Club. Finch tenía cinco años, pero no ha olvidado la razón por la que la familia asistió a ese concierto: los niños entraban gratis.

“Era más barato que pagar a una niñera, así que mis padres dijeron: ‘Vamos a ir a este concierto’. Ellos apoyaban al arpa local, el club de música local y ese tipo de cosas”, añadió Finch.

Esa noche se presentó Marisa Robles, la arpista española,...