Descubriendo a Queen

Un semicírculo, integrado por sillas ocupadas por jóvenes entre los 18 y 28 años, se aferra al piso de madera de un escenario. En frente, en todo el centro, una mujer con pendientes largos, que parecen plumas, mueve sus manos de arriba abajo y de izquierda a derecha. Ella dirige a los músicos con sus dedos, y ellos la siguen con su voz. “You’re my best friend…”, se escucha una y otra vez. “Nos quedamos en el coro”, dice alguien, tras repetirse varias veces las mismas palabras. Unos cuantos minutos después el coro avanza, aunque en realidad retrocede al inicio de la canción: “Ooh, you make me live now, honey…”. “Resolvamos esta frasecita que viene en el compás 53″, les pide la directora. “You’re my only one/ And I love the things”. Esta vez, al fondo, un baterista los acompaña con palmadas en sus piernas. “You’re my best friend”, una vez más. “Cinco en servicio”, es la calificación que les da la maestra Johanna Molano a los “cuarenta cañonazos”, como les llama a los integrantes del Coro Filarmónico Juvenil de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Para algunos, aquellas canciones son como tesoros escondidos que apenas están descubriendo; el mundo los conocía, pero ellos no.

Desde hace aproximadamente un mes vienen acercándose al repertorio de Queen, incluso, en algunos casos, a un grupo de rock por primera vez. Johanna Molano se ha unido a la exploración musical de los jóvenes coristas. Ella ya conocía a Queen y ha tenido la oportunidad de hacer distintos arreglos de sus obras, la diferencia es que ahora está descubriendo canciones que antes pasaba por alto. “Hay mucho repertorio que pasa inadvertido y son estos montajes los que nos permiten acercarnos de una manera muy académica a ellos”. Junto con Llena tu Cabeza de Rock, el Coro Filarmónico Juvenil de la Orquesta Filarmónica de Bogotá le rendirán tributo durante dos días -8 y 9 de diciembre- a la agrupación de Freddie Mercury. Las entradas ya están agotadas, pero no es un hito, ya ha sucedido en otras oportunidades.

La primera vez que Llena tu Cabeza de Rock le hizo un homenaje a Queen fue en el Planetario de Bogotá. Ofrecieron 12 funciones y todas se vendieron. Entonces, decidieron llevar el montaje a otras ciudades del país, como Medellín y Cali, en donde la regla se repitió: entradas agotadas. El 11 de noviembre de 2022 el show se trasladó a un espacio más grande: el Movistar Arena de Bogotá. Una vez más lograron soldout. El siguiente escenario, en donde la ecuación se repite, es más pequeño, pero tiene un significado especial para Julio César Maldonado, director de Llena tu Cabeza de Rock.

Como músico, él siempre quiso hacer un show en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Ahora lo hará, y no solo uno, sino dos. “Vamos a tener la casa llena”, les anuncia a los coristas. Todos aplauden. Julio César Maldonado se siente honrado de poder tocar con ellos y quiere que el trabajo de Llena tu Cabeza de Rock esté a la altura del realizado por el Coro Filarmónico Juvenil. No es su única preocupación.

Desde que su agrupación se aventuró a hacerle un tributo a Queen sabían que aquello “significaba, musicalmente, un reto bastante alto”. Lo asumieron con el propósito de lograr que las canciones grabadas en estudio por Queen se escucharan igual en vivo. “Ellos hubiesen podido girar con una coral, pero Freddie nunca lo hizo. En vivo, muchos de los temas que grabaron en sus álbumes no los hacían en vivo, precisamente por la complejidad”, dice Julio César Maldonado, quien está ataviado con una chaqueta de cuero. Por eso, en los espectáculos, han tratado de no ofrecer versiones, sino reproducciones fieles de las obras de la banda de Freddie Mercury. “Como artista, espero que mi obra me la respeten. Es decir, si escribo algo, espero que quienes la interpreten tengan ese respeto por mi trabajo. Esto es lo que ha caracterizado nuestro proyecto: el respeto por los autores y por las versiones, sobre todo por lo que el público conoce”.

Johanna Molano observa a los coristas y se da cuenta de que, a pesar de sus edades, les gusta la música que cantan, que disfrutan interpretar canciones como You’re My Best Friend, Don’t Stop Me Now, Bicycle Race, Radio Ga Ga, A Kind of Magic, The Show Must Go On, Fat Bottomed Girls, entre otras. “Siento que Queen es una banda atemporal, que va a seguir pasando entre los años y generando ese mismo impacto en quienes la escuchamos”. De hecho, unos minutos antes del inicio del ensayo del Coro Filarmónico Juvenil y Llena tu Cabeza de Rock, ella había conversado con Julio César Maldonado sobre la atemporalidad de Queen. Juntos llegaron a la conclusión de que aquello se debía a la cantidad de géneros que conjugaron dentro del rock, a la capacidad de pasar de un escenario lírico a uno de heavy metal, disco, pop o electrónico. “Varias de las canciones de Queen ya pasan por el billón de reproducciones, que es un número que todavía está lejos de cualquier grupo de los que hay hoy en día. Entonces, ellos realmente se reinventaron con ese profundo análisis de composición, de trabajo y de formación de banda”, dice Julio César Maldonado.

“Queremos que el coro acompañe a la banda y no al revés”, les dice Julio César a los coristas de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Llena tu Cabeza de Rock también tiene sus propias voces: dos hombres y dos mujeres. La principal es la de un hombre con cabello largo y prendas negras. Cuando canta, permanece de pie en el escenario -muy cerca de Johanna Molano-, pasa el micrófono de una mano a otra, balancea su cuerpo, pero poco se mueve de sitio. Los instrumentos lo acompañan: un bajo, una batería, un teclado y una guitarra. Mientras tanto, el Coro Filarmónico Juvenil atiende a los movimientos de las manos de Johanna Molano y su partitura. A ratos su recurso no es solo su voz. A ratos sus manos se levantan hacia el cielo, hay chasquidos o aplausos. Hay momentos en donde no hay música, instantes en los que se escuchan risas o unas cuantas voces que intervienen en conversaciones. “Freddie Mercury debe estar revolcándose”, le señala una joven a otra mientras cantan A kind of magic.

Antes del ensayo, Julio César Maldonado se sienta a charlar en una de esas mesas de reuniones compuestas por varios asientos. Sostiene entre sus manos su dispositivo móvil, lo desbloquea y reproduce un video, el de una niña cantando. “We will, we will rock you/ We will, we will rock you”. Los padres de la pequeña la llevarán a verlos en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Julio César Maldonado ha logrado cumplir uno de sus objetivos -y de ahí la inspiración por el nombre de la banda-: “Nosotros decimos siempre llena tu cabeza de rock y habrá un niño menos en el reguetón”.

