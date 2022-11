El concurso literario que puso a Pilar Quintana como jurado sin consultarla

“Los gritos se acabaron. Ahora no se escuchaba nada. Solo el silencio. Solo el abismo de ese silencio”, afirma Pilar Quintana en su obra “Los abismos”. Foto: Carlos Zárrate

“Aparezco como jurado de este concurso, pero no es cierto. No conozco a los organizadores ni he tenido contacto con ellos”. A través de este trino, publicado el domingo 13 de noviembre a las 10:19 de la mañana, la escritora Pilar Quintana dejó constancia pública de su incomodidad al enterarse de que aparecía como jurado del Concurso de Poesía y Cuento Eduardo Cote Lamus y Jorge Gaitán Durán, auspiciado por la Secretaría de Cultura de la Gobernación de Norte de Santander. Según la página oficial de ese concurso, además de Quintana, los jurados escogidos para valorar los trabajos literarios fueron el poeta Juan Manuel Roca y el escritor mexicano Luis Aguilar. El trino de Quintana, sin embargo, puso al descubierto que jurados no había para el premio –no los hay todavía–, y que hubo cuando menos un abuso por parte de los organizadores al utilizar las imágenes de estos escritores para promocionar este certamen literario.

Todo empezó el 25 de abril de 2022, cuando se relanzó este premio a través del portal poesiaycuento.com, página oficial coordinada por la Secretaría de Cultura de Norte de Santander. Había mucha expectativa porque debido a la pandemia este concurso, que ya tiene reconocimiento nacional, había sido suspendido. De acuerdo con las bases del premio, los concursantes tenían que presentar obras inéditas en las categorías de cuento o poesía y el plazo máximo para postularlas era el 25 de agosto. Dos meses después, según el cronograma, los tres jurados darían su fallo y el 25 de noviembre sería la ceremonia de premiación y reconocimientos. Los ganadores tendrían un estímulo de $15.000.000 y la publicación de las obras ganadoras en medio impreso y digital. Desde abril de 2022 las fotos y una breve reseña de los jurados apareció en las bases del concurso. Es decir, siempre se dijo que Pilar Quintana, Juan Manuel Roca y Luis Aguilar serían los evaluadores.

No obstante, el tiempo fue pasando y los concursantes empezaron a inquietarse. Algunos empezaron a escribir directamente a los organizadores y a la Secretaría de Cultura, pero no tuvieron respuesta. En redes sociales también trascendió el malestar. En respuesta a los interrogantes que se multiplicaban, el primero de noviembre pasado la secretaria de Cultura Ana Graciela Ortiz Torres publicó la resolución 00029 que amplió los plazos del cronograma del concurso, estableciendo como nueva fecha para el fallo del jurado el 28 de marzo de 2023 y la premiación al mes siguiente durante la Feria del Libro de Bogotá. La justificación del nuevo cronograma se sustentó en “la numerosa participación a nivel nacional e internacional” de obras de alta calidad que requerían ser leídas y valoradas detenidamente, razón por la cual “se configuró un extraordinario reto para el jurado y la entrega de su veredicto por el volumen de estas valiosas piezas literarias”.

Todo esto habría quedado en el plano local de no ser porque el domingo 13 de noviembre la escritora Pilar Quintana por casualidad se enteró de que su nombre aparecía como jurado de este concurso de la gobernación de Norte de Santander. Molesta por el asunto, pues jamás fue contactada por los organizadores, Quintana publicó su trino. El Espectador indagó sobre el asunto. La secretaria de Cultura Ana Graciela Ortiz señaló, a través de un audio de WhatsApp, lo siguiente: “Tal vez en el momento en el que se hizo anuncio de que habría un concurso de poesía y cuento en la pasada Feria del Libro de Bogotá se subieron estos datos a una plataforma literaria por parte del ingeniero encargado y se colocó quizá como ejemplo o como una posible opción para tenerlos en cuenta para efectos de jurados en temas de preselección y selección de obras”. Sin embargo, añadió, la gobernación delegó en una fundación la contratación de los jurados y la evaluación del premio.

“Es la fundación la encargada de contratar a los jurados y son ellos los que van a contactar a los jurados. Supongo que en el momento lo consideraron por la personalidad de quienes hablábamos, pero no sé si realmente los van a contactar. Ellos (la fundación) revisarán la pertinencia de acuerdo con lo que de pronto se había pensado que podía ser posible con estas personas allí reseñadas (en las bases del concurso). Sin embargo, ante la observación que ustedes nos hacen, pues obviamente ya le pasé la recomendación y los comentarios a los ingenieros para que quiten estas reseñas de las personas (los tres jurados) porque no se sabe si van a contactarlos a ellos en este proceso. De pronto sí hubo un malentendido, una confusión, pero no tenemos ningún vínculo por el momento con la escritora Pilar (Quintana) y pues supongo que es el ideal, pero vamos a ver cómo funciona después de este impasse”, agregó la funcionaria.

La secretaria de Cultura hacía referencia a la Fundación para la Promoción de la Cultura y el Desarrollo Humano de Norte de Santander, que maneja el historiador Silvano Pabón Villamizar, uno de los organizadores del premio. En correo enviado a la escritora Pilar Quintana ese mismo domingo 13 de noviembre en la noche, ya cuando había mucho ruido sobre el asunto, Pabón Villamizar le explicó que recibieron más de 300 obras en esta primera etapa y que solo hasta ahora podía conformar el jurado para su valoración. “Se quiso también que el concurso tuviera el apoyo de grandes escritores como la maestra Pilar Quintana, modelo e inspiración de toda una generación de nuevos escritores, tanto narradores como poetas; fue la razón que llevó a los creadores del portal web a poner como ejemplo la persona e imagen de tres grandes escritores con el sueño de poderlos contactar y pedir que fueran los jurados del concurso”.

Seguidamente Pabón Villamizar le preguntó a la escritora Quintana oficialmente si quería ser jurado del premio, esto es, siete meses después de que el nombre de la celebrada escritora de La Perra y Los abismos estuviera en las bases del concurso. El organizador Pabón Villamizar remató así su correo: “Debo expresarle con toda sinceridad, respeto y aprecio, unas sinceras disculpas por haber puesto su nombre e imagen como ejemplo en la arquitectura de la página del concurso. Entiendo que tanto el comunicador como el webmaster que (la) desarrollaron se adelantaron un poco a los acontecimientos; el calendario del concurso se retrasó un poco y la información profesional de los escritores no (se) retiró del portal. Si se causó alguna molestia, le pedimos por favor que nos disculpe; fue el producto de un ingenuo descuido del proceso de arquitectura de TIC (…) Desde la Gobernación se ha indicado que debe darse una disculpa pública sobre este descuido”.

Y concluyó que más que un uso indebido de la imagen, lo ocurrido aquí “más bien es el producto del reconocimiento público que los escritores tienen y el orgullo que generan para la literatura nacional”. Pilar Quintana le respondió en los siguientes términos: “En su página web mi nombre, mi foto y un aparte de mi biografía no aparecían como usted dice a manera de ejemplo, sino que figuraban como si de hecho yo fuera una de las jurados. En la captura de pantalla que adjunto puede comprobarlo. Esto es información falsa y además es un uso indebido de mi nombre y mi imagen, pues yo no soy ni he sido jurado de este concurso, ni sabía de su existencia, ni tengo ni he tenido ninguna relación con ustedes. Tampoco autoricé el uso de mi nombre ni mi imagen. Además de una disculpa pública, ustedes deben dar una explicación clara tanto a los escritores cuyos nombres e imagen usaron de manera indebida como a los concursantes”.

Además, Quintana fue tajante en que no aceptaría ser jurado del premio. “Contrario a lo que afirma, ustedes no han actuado de manera respetuosa ni transparente”, sentenció. Apenas el domingo 13 de noviembre se quitaron los nombres de los jurados de la página web del concurso. Este diario conoció al menos dos casos de escritores que se postularon para este premio y que confirmaron que desde el primer día los nombres de los tres supuestos jurados aparecieron en las bases del concurso. “En términos generales es un desatino mayúsculo generar expectativa alrededor de jurados de reconocido prestigio sin haber consultado con ellos solo para propiciar entre los concursantes una tranquilidad que estos nombres suscitan. Teniendo en cuenta que esta edición del concurso tenía como propósito revivir un certamen emblemático, lo sucedido produce el efecto contrario, toda vez que se pierde la credibilidad”, advirtió un escritor consultado.

El martes 15 de noviembre, los organizadores del concurso emitieron unas disculpas públicas a la reconocida escritora por estos hechos. “Queremos aclarar que la publicación del nombre de Pilar Quintana en el sitio web oficial del concurso se hizo originalmente como ejemplo para la autoridad cultural; nunca existió la intención de hacer mal uso de su nombre o de generar acciones perjudiciales para su imagen y reconocimiento público; por el contrario, la organización del concurso deseaba poder apoyarse en grandes maestros de la literatura colombiana, esperando gestionar su participación en la etapa final de elección de las obras ganadoras. Citar a la notable escritora en el concurso es un reconocimiento y fuente de inspiración y motivación para los participantes y las nuevas generaciones de escritores y poetas del país. Lamentamos profundamente su molestia”. En el comunicado no se mencionan a los otros dos jurados: Juan Manuel Roca y Luis Aguilar.

Más allá del perdón público, el lío aquí es que, tal como se reseñó en la ampliación del cronograma del premio debido a la cantidad de trabajos postulados, los jurados se enfrentarán a un desafío enorme. Aunque, claro, para llegar a un veredicto primero tendría que haber un jurado.