Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

“El corazón de las tinieblas” de Joseph Conrad: poder sin límites (La novela y el mundo)

La obra del escritor polaco-británico, “El corazón de las tinieblas”, aborda temáticas como la condición humana, la colonización y la barbarie.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Mónica Acebedo
08 de julio de 2026 - 01:42 p. m.
Joseph Conrad publicó su primera novela cuando cumplió 38 años.
Joseph Conrad publicó su primera novela cuando cumplió 38 años.
Foto: Getty Images

"La conquista de la tierra, que por lo general consiste en arrebatársela a quienes tienen una tez de color distinto o narices ligeramente más chatas que las nuestras, no es nada agradable cuando se observa con atención".

“El corazón de las tinieblas” (1899) de Joseph Conrad (1857-1924) es uno de los mejores ejemplos de la novela como género idóneo para reflejar las complejidades de la condición humana y la forma como el ejercicio del poder desprovisto de controles sociales, políticos o morales se convierte en un descenso a los infiernos. El...

Por Mónica Acebedo

Conoce más

Temas recomendados:

PremiumEE

La novela y el mundo

La jácara literaria

El corazón de las tinieblas

Joseph Conrad

Joseph Conrad libros

Heart of Darkness

¿De qué se trata el libro El corazón de las tinieblas?

¿Qué película se basa en El corazón de las tinieblas?

¿Cuál es la frase más famosa de El corazón de las tinieblas?

¿Quién fue Joseph Conrad?

El corazón de las tinieblas summary

El corazón de las tinieblas libro

El corazón de las tinieblas leer

El corazón de las tinieblas película

Literatura

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.