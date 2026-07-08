“El corazón de las tinieblas” de Joseph Conrad: poder sin límites (La novela y el mundo)

Joseph Conrad publicó su primera novela cuando cumplió 38 años. Foto: Getty Images

"La conquista de la tierra, que por lo general consiste en arrebatársela a quienes tienen una tez de color distinto o narices ligeramente más chatas que las nuestras, no es nada agradable cuando se observa con atención".

“El corazón de las tinieblas” (1899) de Joseph Conrad (1857-1924) es uno de los mejores ejemplos de la novela como género idóneo para reflejar las complejidades de la condición humana y la forma como el ejercicio del poder desprovisto de controles sociales, políticos o morales se convierte en un descenso a los infiernos. El...