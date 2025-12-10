El cortometraje colombiano sobre la intimidad femenina que ganó en España

María Cristina Pérez, directora del cortometraje ganador del Premio Jurado Joven en el Aguilar Film Festival. Foto: Cortesía

Colombia continúa ampliando su presencia en el panorama internacional de la animación con “Una vez en un cuerpo”, el más reciente cortometraje de la colombiana María Cristina Pérez González, que acaba de conquistar el premio del Jurado Joven del Aguilar Film Festival (AFF) 2025.

Este festival, celebrado en Aguilar de Campoo, España —conocido cariñosamente como el “pueblo de las galletas”— se ha consolidado como un espacio imprescindible para el cortometraje latinoamericano: hubo nueve obras colombianas en esta edición.

El galardón fue...