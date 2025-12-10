Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El cortometraje colombiano sobre la intimidad femenina que ganó en España

El corto de María Cristina Pérez ganó el premio del Jurado Joven del Aguilar Film Festival, en España. La obra de 10 minutos, titulada “Una vez en un cuerpo”, explora los estereotipos sobre los cuerpos femeninos.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
David Sánchez
10 de diciembre de 2025 - 12:00 a. m.
María Cristina Pérez, directora del cortometraje ganador del Premio Jurado Joven en el Aguilar Film Festival.
María Cristina Pérez, directora del cortometraje ganador del Premio Jurado Joven en el Aguilar Film Festival.
Foto: Cortesía

Colombia continúa ampliando su presencia en el panorama internacional de la animación con “Una vez en un cuerpo”, el más reciente cortometraje de la colombiana María Cristina Pérez González, que acaba de conquistar el premio del Jurado Joven del Aguilar Film Festival (AFF) 2025.

Este festival, celebrado en Aguilar de Campoo, España —conocido cariñosamente como el “pueblo de las galletas”— se ha consolidado como un espacio imprescindible para el cortometraje latinoamericano: hubo nueve obras colombianas en esta edición.

Vínculos relacionados

La artista neurodivergente escocesa Nnena Kalu gana el Premio Turner 2025
Franz Kafka, “bajo los efectos de la muchacha” (Obras inconclusas XV)
Música hecha con cuerpo y alma
Medellín contada: La literatura de la ciudad en sus 350 años

El galardón fue...

Por David Sánchez

Conoce más

Temas recomendados:

cortometraje colombiano

PremiumEE

María Cristina Pérez

premio del Jurado Joven del Aguilar Film Festival

Cine colombiano

¿Cuál es el objetivo de un cortometraje?

¿Qué es un cortometraje?

Cine colombiano en España

Una vez en un cuerpo

Corto

Corto animado

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.