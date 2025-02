El “Dao de Jing”, un milenario camino chino hacia la sabiduría

A través de la historia, miles de generaciones de chinos se han formado con un pequeño libro, el “”Dao de Jing"”, de no más de seis mil caracteres, y del que nadie puede asegurar a ciencia cierta su origen o su autor. Máximas como “No hay peor calamidad que el desear excedentes”, “Las palabras confiables no son bellas; las palabras bellas no son confiables”, o “El sabio actúa sin hacer y enseña sin predicar”, han calado hasta lo más profundo de la cultura oriental, formando un universo muy distante del de Occidente.