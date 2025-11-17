El deporte más feo sobre la tierra

Idols Skate y The Family Skating entrenan en parques de Nueva York enfrentando climas tempestuosos y accidentes inesperados por la falta de infraestructura. Foto: Viviana Velásquez Bello

Son humanos, pero portan una posición que es un vestigio. La espalda inclinada —aquella que tanto repelió nuestra especie para distanciarse de lo animal y ser ágil en el suelo, tras haber bajado de los árboles— la retoman contrainituitivamente para ganar velocidad. Los patines son un invento moderno, fueron quizás una de las primeras formas en las que la humanidad se maravilló con el vértigo y la ilusión óptica de andar a más de 20 km/h, la máxima velocidad que permite el bipedismo.

Cuando en su tierra ya estaban hartos de los límites que los...