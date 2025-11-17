Logo El Espectador
El Magazín Cultural
El deporte más feo sobre la tierra

Migraron trayendo el patinaje de velocidad en sus espaldas sabiendo que es un deporte sin espacio en la tierra a la que ahora llaman hogar. Reclaman que sus pies rueden en pistas que no existen, ganar trofeos de campeonatos que no se han inventado y clasificar a competencias internacionales que los pasan por alto.

Ana María Betancourt Ovalle*
17 de noviembre de 2025 - 03:00 p. m.
Idols Skate y The Family Skating entrenan en parques de Nueva York enfrentando climas tempestuosos y accidentes inesperados por la falta de infraestructura.
Foto: Viviana Velásquez Bello

Son humanos, pero portan una posición que es un vestigio. La espalda inclinada —aquella que tanto repelió nuestra especie para distanciarse de lo animal y ser ágil en el suelo, tras haber bajado de los árboles— la retoman contrainituitivamente para ganar velocidad. Los patines son un invento moderno, fueron quizás una de las primeras formas en las que la humanidad se maravilló con el vértigo y la ilusión óptica de andar a más de 20 km/h, la máxima velocidad que permite el bipedismo.

Cuando en su tierra ya estaban hartos de los límites que los...

Por Ana María Betancourt Ovalle*

