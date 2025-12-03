Logo El Espectador
El Magazín Cultural
El destino kafkiano de “El proceso” y otros textos (Obras inconclusas XIV)

El camino que recorrieron los papeles que no fueron publicados en vida de Franz Kafka, incluida la novela “El proceso”, los llevó de Praga a Tel Aviv, de ahí a Oxford, y más tarde a Marbach, y estuvieron a punto de extraviarse en más de una oportunidad, con subastas y juicios de sucesión y pertenencia de por medio.

Fernando Araújo Vélez
03 de diciembre de 2025 - 06:00 p. m.
Franz Kafka (izq.) no había publicado ninguna de sus obras cuando Max Brod, uno de los pocos que sí lo había leído, sostuvo que él era el más grande escritor en lengua alemana del siglo XX.
Foto: Wikicommons

Cuando las hermanas de Franz Kafka le dieron total libertad a Malcolm Pasley para que consiguiera los manuscritos que su hermano le había solicitado a Max Brod que quemara, Pasley logró que Brod se los entregara, con excepción de “El proceso”. Salió a las carreras hacia Suiza y se devolvió con los papeles en su automóvil. Con el tiempo, declaró que había sido una total falta de juicio arriesgar el legado de Kafka de semejante manera. Eran los primeros años sesenta. Igual y desde entonces, los trabajos y las cartas de Kafka permanecieron en...

Fernando Araújo Vélez

Por Fernando Araújo Vélez

De su paso por los diarios “La Prensa” y “El Tiempo”, El Espectador, del cual fue editor de Cultura y de El Magazín, y las revistas “Cromos” y “Calle 22”, aprendió a observar y a comprender lo que significan las letras para una sociedad y a inventar una forma distinta de difundirlas.fernando.araujo.velez@gmail.com
JACN(65090)Hace 13 minutos
Araujo Vélez sale por todos los ricones de El Espectador. Es el unico? No hay otro? Queda uno saturado
