El destino kafkiano de “El proceso” y otros textos (Obras inconclusas XIV)

Franz Kafka (izq.) no había publicado ninguna de sus obras cuando Max Brod, uno de los pocos que sí lo había leído, sostuvo que él era el más grande escritor en lengua alemana del siglo XX. Foto: Wikicommons

Cuando las hermanas de Franz Kafka le dieron total libertad a Malcolm Pasley para que consiguiera los manuscritos que su hermano le había solicitado a Max Brod que quemara, Pasley logró que Brod se los entregara, con excepción de “El proceso”. Salió a las carreras hacia Suiza y se devolvió con los papeles en su automóvil. Con el tiempo, declaró que había sido una total falta de juicio arriesgar el legado de Kafka de semejante manera. Eran los primeros años sesenta. Igual y desde entonces, los trabajos y las cartas de Kafka permanecieron en...