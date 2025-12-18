Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El día de la muerte de Pablo Neruda (Obras inconclusas XVI)

El 23 de septiembre de 1973 falleció en la Clínica Santa María de Santiago de Chile Pablo Neruda, dejando sin terminar varias obras, entre ellas, su autobiografía, “Confieso que he vivido”. Sus últimas palabras fueron “me voy”. Había ingresado por diversas complicaciones de un cáncer que padecía. Con los años circuló la posibilidad de que hubiera sido asesinado, pero varias autopsias e investigaciones determinaron que su muerte no fue provocada. Entrega número XVI de Obras inconclusas

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Fernando Araújo Vélez
Fernando Araújo Vélez
18 de diciembre de 2025 - 06:10 p. m.
Pablo Neruda creó algunos de los versos que más se han oído y recitado a lo largo del siglo XX y XXI.
Pablo Neruda creó algunos de los versos que más se han oído y recitado a lo largo del siglo XX y XXI.
Foto: EFE

Tiempo después de que Pablo Neruda hubiera susurrado dos veces “Me voy”, y de que Teresa Hamel, su amiga de años atrás y quien le recordaba a Federico García Lorca, pues llevaba felicidad adonde iba, lo hubiera tomado de la mano a las nueve y tantas de la noche para no sentir más su pulso a las diez y decir “Se le paró el corazón”, Matilde Urrutia, su esposa desde el 8 de abril, escribió, “Solas, esas tres mujeres flacas, menudas y desoladas, aguardamos sobrecogidas en una minúscula banqueta la tremenda noche sin aurora”. Ella, Laura Reyes,...

Fernando Araújo Vélez

Por Fernando Araújo Vélez

De su paso por los diarios “La Prensa” y “El Tiempo”, El Espectador, del cual fue editor de Cultura y de El Magazín, y las revistas “Cromos” y “Calle 22”, aprendió a observar y a comprender lo que significan las letras para una sociedad y a inventar una forma distinta de difundirlas.fernando.araujo.velez@gmail.com
Conoce más

Temas recomendados:

PremiumEE

Pablo Neruda

Confieso que he vivido

¿Cuál es el poema más famoso de Pablo Neruda?

¿Quién fue y qué hizo Pablo Neruda?

¿Qué dijo Pablo Neruda antes de morir?

¿Cuál es la obra más famosa de Pablo Neruda?

Pablo Neruda poemas

Pablo Neruda frases

Pablo Neruda libros

Obras inconclusas

Literatura

Literatura chilena

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.