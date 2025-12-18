El día de la muerte de Pablo Neruda (Obras inconclusas XVI)

Pablo Neruda creó algunos de los versos que más se han oído y recitado a lo largo del siglo XX y XXI. Foto: EFE

Tiempo después de que Pablo Neruda hubiera susurrado dos veces “Me voy”, y de que Teresa Hamel, su amiga de años atrás y quien le recordaba a Federico García Lorca, pues llevaba felicidad adonde iba, lo hubiera tomado de la mano a las nueve y tantas de la noche para no sentir más su pulso a las diez y decir “Se le paró el corazón”, Matilde Urrutia, su esposa desde el 8 de abril, escribió, “Solas, esas tres mujeres flacas, menudas y desoladas, aguardamos sobrecogidas en una minúscula banqueta la tremenda noche sin aurora”. Ella, Laura Reyes,...