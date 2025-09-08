No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
El Magazín Cultural
El dilema de la industria cultural frente a la reforma tributaria

La propuesta de IVA del 19 % a boletas de espectáculos que superen los $500.000 alarmó a artistas, productores y operadores: advirtieron que podría encarecer el acceso, amenazar la sostenibilidad de eventos y frenar la proyección internacional del país como destino de giras.

Samuel Sosa Velandia
Samuel Sosa Velandia
08 de septiembre de 2025 - 11:00 p. m.
El dilema de la industria cultural frente a la reforma tributaria
Foto: Getty Images

La reforma tributaria propuesta por el gobierno de Gustavo Petro activó un debate profundo en la industria cultural colombiana. El proyecto, presentado ante el Congreso en septiembre de 2025, busca recaudar 26,3 billones de pesos para financiar el presupuesto de 2026. Entre las medidas más controvertidas se encuentra la aplicación de un IVA del 19 % a las boletas de espectáculos culturales y deportivos. Este punto fue visto por muchos como un golpe al acceso y a la sostenibilidad del sector.

En un tuit reciente, el presidente Petro defendió la...

Samuel Sosa Velandia

Por Samuel Sosa Velandia

Comunicador social y periodista de la Universidad Externado de Colombia. Apasionado por las historias entrelazadas con la cultura, los movimientos sociales y artísticos contemporáneos y la diversidad sexual. Además, bailarín de danza folclórica en formación.@sasasosavssosa@elespectador.com
