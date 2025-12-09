Logo El Espectador
El Magazín Cultural
“El dios de las pequeñas cosas”, la gran novela de Arundhati Roy, ahora en español

Fragmento de la obra de ficción más universal de la escritora india. Con ella ganó el prestigioso premio Booker, ha sido traducida a más de cuarenta idiomas y ha vendido más de ocho millones de ejemplares vendidos en todo el mundo.

Arundhati Roy * / Especial para El Espectador
09 de diciembre de 2025 - 03:04 p. m.
La ganadora del Premio Booker, la autora india Arundhati Roy, asiste a una protesta de periodistas en un club de prensa en Nueva Delhi, India, el 04 de octubre de 2023.
Foto: (Protestas, Nueva Delhi) EFE/EPA/HARISH TYAGI

Mayo, en Ayemenem, es un mes caluroso y de ansiosa espera. Los días son largos y húmedos. El río mengua y negros cuervos se dan atracones de lustrosos mangos sobre árboles inmóviles, de un verde polvoriento. Las bananas rojas maduran. Los frutos de las nanjeas estallan. Los despistados moscones zumban sin rumbo fijo en el aire afrutado y acaban estrellándose contra los cristales para morir, gordos y desconcertados, al sol.

Las noches son claras, aunque cargadas de apatía y de indolente expectación.

Pero a comienzos de junio irrumpe el monzón,...

Por Arundhati Roy * / Especial para El Espectador

