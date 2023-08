El director de “Sound of freedom” defendió su filme ante teorías de conspiración

Sound of Freedom, o Sonidos de Libertad, sería estrenada en Colombia el 31 agosto. Foto: Angel Studios - Angel Studios

La película “Sound of freedom”, que desde su estreno en julio ha causado sorpresa por su éxito en taquilla, también se ha visto envuelta en múltiples controversias por la temática que aborda y las diferentes teorías y especulaciones sobre su estreno. El filme ha sido relacionado en distintas ocasiones con las teorías del grupo conspirativo QAnon y en redes sociales se hizo viral la teoría de que esta película estaba siendo censurada. Diferentes medios y críticos han catalogado a la película, que se coronó como la película indie más exitosa desde “Parasite” en 2019, como un “sueño febril de QAnon”, en palabras de Tatiana Siegel de Variaty. En entrevista con el medio estadounidense, el director Alejandro Monteverde afirmó que dar esta etiqueta a la película es algo “ridículo”.

El largometraje dirigido por el mexicano Monteverde y protagonizado por Jim Caviezel está inspirado en la historia de Tim Ballard, un exagente del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que se embarcó en una campaña por investigar crímenes relacionados con la trata de menores. En su conversación con Variety el director habló de los orígenes de la película y recordó que comenzó a investigar esta historia en 2015, dos años antes de QAnon fuera formado, luego de ver un reportaje en las noticias sobre el tráfico de niños. “El origen [de la película] se ha evitado, a propósito o por accidente, en los medios”, dijo Monteverde. “El origen responderá a muchos de estos conceptos erróneos sobre la película”. El director contó que este reportaje “me estremeció el alma porque realmente no creía que [existiera]”, dijo. “Simplemente, en mi cabeza, no podía juntar esas dos piezas: un adulto y un niño”.

El grupo con el que ha sido relacionado la película es definido por The Guardian como “una conspiración de extrema derecha que dice que la élite liberal del mundo es parte de una camarilla pedófila global satánica que subsiste con la sangre de los niños para mantenerse joven” y de “Sound of freedom” se ha dicho que es adyacente a las creencias impulsadas por QAnon y que se acerca a los planteamientos del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien ofreció una proyección del filme en julio, con su campaña Make America Great Again.

Monteverde contó a Variety que, mientras el actor protagónico Jim Caviezel y el hombre en el que está basada la historia, Tim Ballard, asistieron al evento de Trump, él decidió no asistir afirmando que “hay gente que está demasiado cerca de la película que está en la política. Entonces es como, te amo, pero tengo que mantener mi distancia”.

En un principio, la película se iba a llamar “The mogul” y era una historia de ficción. Poco después, “el productor de la película, Eduardo Verástegui, conoció a Tim Ballard, un ex agente especial del Departamento de Seguridad Nacional, y el proyecto se transformó en una historia basada en la época de Ballard cuando fue asignado a la Fuerza de Tarea de Delitos contra Niños en Internet y desplegado como agente encubierto operativo para el equipo de salto de turismo sexual infantil de EE. UU.”, escribió Siegel.

Debido a que la discusión de la película ha estado más encaminada hacia la trama y la agenda política que, según unos, impulsa, los comentarios y visión del equipo detrás del largometraje han sonado como ruido blanco, teniendo en cuenta que parte de las críticas negativas también son impulsadas por el pasado religioso de Angel Studios, quienes produjeron la película. La National Public Radio incluso se refirió a “Sound of freedom” como un “thriller cristiano”, mientras que Monteverde afirmó a Variety que “creo que etiquetas como ‘basado en la fe’ excluyen a las personas, y mi intención como cineasta nunca es excluir, sino incluir a todos, a todos los públicos. Hicimos ‘Sound of Freedom’ para personas de fe, personas sin fe y todos los demás”.

Las reacciones de la prensa, dice, lo han dejado “realmente disgustado” y afirma que fue desgarrador darse cuenta de que su trabajo estaba siendo relacionado con QAnon. “Fue desgarrador cuando vi toda esta polémica y toda esta controversia. Mi instinto fue correr. Quiero esconderme”, dijo. “No quiero dar más entrevistas. Antes de que saliera la película, hice un par de entrevistas”.

Jim Caviezel, a pesar de que ha negado su relación directa con QAnon, ha repetido los puntos que impulsa el grupo en distintos eventos de conservadores y algunos eventos organizados por QAnon, adicionalmente, también se ha declarado creyente de ““andrenochroming”, un término de QAnon para la falsedad de que los traficantes torturan a los niños y les extraen la sangre para cosechar un elixir de la juventud”, según reporta The Guardian. Frente a los comentarios hechos por el actor, Monteverde afirmó a Variety que “cuando contratas gente, no puedo controlar lo que hacen en el tiempo libre. Yo era director. Escribí el guion. Contraté al actor que pensé que era el mejor para esta película. El tema era muy personal para él. [Caviezel] adoptó a tres niños de China. Cuando nos reunimos y discutimos el proyecto, se echó a llorar”. Aunque el mexicano comentó que Caviezel siempre fue muy profesional, es consciente de que no puede controlar lo que su elenco hace después de terminar el rodaje. “Todo el mundo tiene derecho a [decir lo que piensa]. Ahora, en esta película en particular, sí, perjudicó mi trabajo. Y es por eso que estoy aquí hablando ahora en lugar de recluirme. Es hora de que yo, el autor, el escritor y el director, digamos cuál fue el motivo de la película”, comentó.

Sobre una secuela, contó que “definitivamente hay mucho interés en explorar [el tema] un poco más profundo, porque esto es solo la punta del iceberg. Hay mucho interés en explorar Haití, lo que está sucediendo en Haití. Hay conversaciones [secuelas] centradas en Haití”.