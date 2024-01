El documental “Igualada” muestra el “cambio histórico” que originó Francia Márquez

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, durante un acto de su campaña electoral del 2022. Foto: Darwin Torres/EFE - Darwin Torres

El camino a la vicepresidencia de Colombia de la activista Francia Márquez ha quedado plasmado en el documental Igualada, de Juan Mejía Botero, según el cual ese acontecimiento “cambió la historia de Colombia” para siempre.

“Igualada es una película que inspira porque sientes que esa esperanza (de cambio) se puede revivir y que la gente puede volver a creer”, expresó en una entrevista Mejía Botero, quien reivindica con el título de su documental la palabra clasista que se dice de una persona que se toma derechos, privilegios o atribuciones que supuestamente no le corresponden.

En 2020, el cineasta recibió una llamada de Márquez en la que le contó con mucha contundencia que perseguiría la presidencia de Colombia, “un país que nunca había tenido un gobierno progresista”, contó.

La determinación de la activista no le sorprendió demasiado porque tuvo su primera impresión de ella cuando Márquez era una de las líderes del consejo comunitario del corregimiento La Toma de Suárez, un municipio colombiano ubicado en el departamento de Cauca, donde se opuso a la explotación minera y al desplazamiento forzado de sus habitantes.

“Imagínate, para decir que te vas por la presidencia de Colombia: una mujer negra, rural, que viene de la pobreza, que no se crio donde se crían las élites, que no estudió donde estudian las élites, para ocupar un lugar que a muchos aún les parece que no le corresponde. Toma mucha determinación, mucha convicción y mucha fuerza”, aseguró

Inmediatamente después del anuncio de su amiga, Mejía le pidió documentar el proceso y aunque la primera reacción de Márquez fue oponerse, el cineasta insistió y ella aceptó.

"Dijo: bueno, no se hacen películas sobre mujeres como yo, ni sobre comunidades con la mía, entonces vamos, y ahí arrancamos en agosto del 2020".

El documental, que compite en el Festival de Sundance, que se celebra hasta el 28 de enero en Park City (Utah), sigue la campaña de Márquez desde la formación del partido Soy Porque Somos, su alianza con el Pacto Histórico, la decisión de ser la fórmula vicepresidencial del actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, hasta finalmente ganar las elecciones en 2022 y convertirse en la primera mujer negra en tener dicho cargo en su país.

Mejía Botero plasma la personalidad de la también medioambientalista con sus discursos frente a los integrantes de su comunidad, que resonaban en mujeres negras de todo el país, trabajadoras domésticas, jóvenes de la comunidad LGTB+ y demás minorías de su nación.

“El hecho de que una mujer como Francia Márquez sea la vicepresidenta de Colombia cambió la política colombiana para siempre, no solo por ella, pero por los temas que ella trajo a discusión, o sea, hablar de reparaciones históricas para los pueblos afros, los pueblos indígenas. Nadie hablaba de eso antes”, explicó.

Para el director, uno de los momentos más emotivos del proceso del documental fue la toma de posesión del cargo como vicepresidenta.

“Fue muy fuerte verla caminar a ella con su vestido y su familia. La miraba ella, que estaba en primera fila, y veía a un montón de expresidentes y gente atrás. Pensaba en el cambio, en lo poderoso que era visualmente eso, porque es gente que nunca hemos visto en estos espacios”, reflexionó.

Ahora espera que el mensaje de esperanza resuene en otros países y se prepara para poner en marcha una campaña de acompañamiento para llevarla a lugares de Colombia con poco acceso a estos contenidos.

Sin emitir un juicio sobre su percepción del gobierno actual, y consciente de que las estructuras políticas son difíciles de cambiar, Mejía Botero tiene claro que su filme es ante todo “un documento histórico” sobre uno de los cambios más grandes que ha experimentado su país.

