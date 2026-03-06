Mauricio Kartún: “El teatro va a ser el arte que sobrevivirá a la inteligencia artificial”

El dramaturgo argentino Mauricio Kartún ha escrito más de 30 obras desde 1973.
Foto: Carlos Furman
Mauricio Kartún es uno de los invitados a la segunda edición del FIAV Bogotá - Festival Internacional de Artes Vivas, que se llevará a cabo entre el 27 de marzo y el 5 de abril. No solo porque se trata de uno de los grandes referentes del teatro latinoamericano, maestro de varias generaciones de artistas escénicos en Argentina y el continente, sino también porque esta vez viene con su más reciente obra, que apenas fue estrenada hace unos meses en Buenos Aires.
Se trata de Baco Polaco, que él mismo califica como una versión “pastiche” de Las...
Por José Vicente Guzmán Mendoza
Conoce más
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación