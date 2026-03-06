Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Mauricio Kartún: “El teatro va a ser el arte que sobrevivirá a la inteligencia artificial”

Hablamos con el dramaturgo y director argentino Mauricio Kartún, uno de los grandes referentes del teatro latinoamericano, quien estará en el FIAV Bogotá - Festival Internacional de Artes Vivas de Bogotá con “Baco Polaco”, su más reciente obra, una versión pastiche de “Las Bacantes de Eurípides”.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
José Vicente Guzmán Mendoza
06 de marzo de 2026 - 06:58 p. m.
El dramaturgo argentino Mauricio Kartún ha escrito más de 30 obras desde 1973.
El dramaturgo argentino Mauricio Kartún ha escrito más de 30 obras desde 1973.
Foto: Carlos Furman

Mauricio Kartún es uno de los invitados a la segunda edición del FIAV Bogotá - Festival Internacional de Artes Vivas, que se llevará a cabo entre el 27 de marzo y el 5 de abril. No solo porque se trata de uno de los grandes referentes del teatro latinoamericano, maestro de varias generaciones de artistas escénicos en Argentina y el continente, sino también porque esta vez viene con su más reciente obra, que apenas fue estrenada hace unos meses en Buenos Aires.

Se trata de Baco Polaco, que él mismo califica como una versión “pastiche” de Las...

Por José Vicente Guzmán Mendoza

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

FIAV

Festival Internacional de Artes Vivas de Bogotá

Mauricio Kartún

Baco Polaco

Teatro

Teatro Colsubsidio

Teatro en Bogotá

Las bacantes de Eurípides

Eurípides

Teatro argentino

Obras de teatro en Bogotá

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.