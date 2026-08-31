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La eterna contienda entre el bien y el mal en los bestiarios medievales

Los tratados antiguos y medievales sobre animales buscaron instruir y entretener a sus lectores a través de una naturaleza mágica rica en simbolismo que nos enseña sobre las virtudes y los vicios humanos.

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Mauricio Nieto Olarte
Mauricio Nieto Olarte
31 de agosto de 2026 - 01:00 a. m.
Contienda del elefante y el dragón, Bestiario de Aberdeen, manuscrito del siglo 12.
Contienda del elefante y el dragón, Bestiario de Aberdeen, manuscrito del siglo 12.
Foto: Wikimedia commons

Desde la prolífica obra de Aristóteles sobre animales y plantas, y a lo largo de la Edad Media, en el mundo occidental se consolidó una tradición enciclopédica en historia natural que suele separarse en dos tipos de textos: el herbolario y el bestiario.

La botánica y la medicina han tenido historias entrelazadas, y los herbolarios fueron tradicionalmente tratados farmacéuticos. Como los herbolarios, los bestiarios quisieron recopilar saberes populares y conocimientos útiles, pero además buscaron destacar lo extraordinario: con frecuencia se...

Mauricio Nieto Olarte

Por Mauricio Nieto Olarte

Mauricio Nieto Olarte es filósofo de la Universidad de los Andes y doctor en Historia de las Ciencias de la Universidad de Londres.
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