La eterna contienda entre el bien y el mal en los bestiarios medievales

Contienda del elefante y el dragón, Bestiario de Aberdeen, manuscrito del siglo 12. Foto: Wikimedia commons

Desde la prolífica obra de Aristóteles sobre animales y plantas, y a lo largo de la Edad Media, en el mundo occidental se consolidó una tradición enciclopédica en historia natural que suele separarse en dos tipos de textos: el herbolario y el bestiario.

La botánica y la medicina han tenido historias entrelazadas, y los herbolarios fueron tradicionalmente tratados farmacéuticos. Como los herbolarios, los bestiarios quisieron recopilar saberes populares y conocimientos útiles, pero además buscaron destacar lo extraordinario: con frecuencia se...