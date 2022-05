El “encuentro” de Gabriel Marcel

En la imagen; a la izquierda, Carl von Weizsäcker, filósofo y físico alemán; a la derecha, Gabriel Marcel, filósofo francés. Marcel aseguraba que “el ser humano es un ser que se afirma y se crea por el ejercicio de la libertad”. Foto: Wikimedia Commons

Gabriel Marcel fue de esos que decían que su pensamiento se vio influenciado por mujeres: su esposa, su madre y su tía. Aquel pensamiento que lo catalogaría como existencialista, ese mismo que empleó para realizar reflexiones en torno a la Primera y Segunda Guerra Mundial. Durante aquellos tiempos se ganó la etiqueta de “existencialista cristiano”, pues se convirtió al catolicismo, aunque ese rótulo nunca le agradó.

Afirmaba que “quien no ha vivido un problema filosófico no está en capacidad de comprenderlo”. Para él solo como participantes activos de la vida y la realidad podemos alcanzar nuestra existencia plena. Aseguraba que no todo puede ser explicado a través del pensamiento, pues en el caso de la realidad decía que es necesario experimentarla para entenderla. “La corriente intelectualista no atiende a lo concreto profundo, reifica los conceptos, no alcanza la realidad expresante, que únicamente se revela por la vía de la presencia”. Y es que para Marcel solo es posible considerar como verdad aquello que es empíricamente verificable, por eso decía que cada uno debía hallar sus propias respuestas.