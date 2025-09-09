El enigma del león alado de Venecia: un estudio revela su origen chino

El león alado llegó a Venecia en el siglo XIII. Foto: Getty Images

Un estudio recientemente reveló que la estatua de bronce que del león alado, imagen con a que se ha identificado a Venecia y que reposa en la Plaza de San Marcos, realmente fue fabricado en China.

Científicos italianos detallaron en una investigación de la Universidad de Padua, que será publicada próximamente en la revista académica Antiquity, que el mineral de cobre proviene de la cuenca del río Yangtze en China.

“Un análisis avanzado de isótopos de plomo en muestras del león mostró que el cobre utilizado en su producción proviene de la zona del bajo Yangtze, en el sureste de China”, reportó The Guardian. De acuerdo con los científicos, los isótopos de plomo son medios confiables para relacionar metales con sus depósitos originales.

Se cree que el mineral terminó en Venecia gracias al padre y al tío del comerciante y explorador Marco Polo y que fue traído por la Ruta de la Seda. “Los científicos sugirieron que la estatua completa podría haber sido traída a Venecia tras ser encontrada por Nicolás y Maffeo Polo durante su visita a la corte mongol en Khanbaliq, la actual Pekín. Una vez en Venecia, probablemente fue modificada para asemejarse al emblema de la República: el león alado de San Marcos” reportó el medio inglés. Estiman que la visita a China se produjo posiblemente entre el 1264 y 1268.

Adicionalmente, la investigación también relacionó al león alado con un tipo de estatua que pudo haber protegido una tumba durante el Imperio Tang, que gobernó China entre el 618 y el 907 a.C. De acuerdo con CNN, esta teoría explicaría por qué la estatua, que previamente se creyó que había sido fabricada localmente o en Siria o Anatolia, era en misterio en cuanto a su estilo.

Aunque la estatua fue colocada en Venecia durante el siglo XIII, su estilo no coincidía con lo que se estaba produciendo en la Europa medieval mediterránea, sino que se ajusta más a lo que se veía en la dinastía Tang, según argumentaron los investigadores, “citando la forma de su hocico y las cicatrices de la eliminación de los cuernos anteriores”, reportó CNN.

“Un examen visual de la estatua reveló que solía tener cuernos, lo que la hacía muy parecida a un zhènmùshòu, un león guardián que alejaba a los malos espíritus de las tumbas durante la dinastía Tang. Se cree que posteriormente se le quitaron los cuernos y se le acortaron las orejas para adaptarla más al león de San Marcos”, aseguró el medio inglés.

El león ha sido reparado múltiples veces, la primera siendo en 1293, mientras que la columna sobra la que se encuentra la estatua proviene de Anatolia (actual Turquía). A pesar de que esta teoría arroja pistas sobre un pedazo de la historia de este símbolo veneciano, aún se desconoce mucho de su relato. “No sabemos cuándo llegó la escultura a Venecia, dónde fue reelaborada, quién lo hizo o cuándo fue erigida en la columna donde aún es visible hoy”, dijo el coautor del estudio, Massimo Vidale.