El equipo colombo-venezolano de freestyle (rap) subió al tercer puesto del mundial

El Equipo Tricolor de freestyle (rap), integrado por los improvisadores colombianos Camilo Ballesteros (Valles-T) y Maribel Camilo Gómez (Marithea), y los MC venezolanos, Manuel Alejandro Calero Uzcátegui (Letra) y Junior José Gámez Uzcátegui (Lancer Lirical), dio un paso importante para la clasificación a las semifinales de la God Level Grrand Slam, mundial de la especialidad que se inició en México el pasado 12 de octubre.

En la tercera fecha del evento, que tuvo lugar en Tijuana, el Team Tricolor ganó dos de sus tres batallas ante la selección peruana, conformada por Juan Carlos Iwasaki La Puente (Jaze), Cristopher Johansen García Orbezo (Nekroos), Juan José Leyva Serrano (Jota) y Maricielo Lady Arrieta Sotelo (Maricielo). Le invitamos a leer: Marithea, más allá de los titulares y un campeonato nacional de freestyle

La derrota inicial de Letra ante Nekroos, que sumó los primeros puntos para Perú, fue sofocada por el impecable hacer del dúo formado por Valles-T y Marithea. La pareja colombiana demostró una potente conexión sobre el escenario que les sirvió para imponerse en el duelo por parejas ante Jaze y Jota primero, y en la batalla por tríos, a la que se sumaría Lancer Lirical, después.

Batalla competa Team Tricolor vs. Perú - (Min 22:08 - 59:16)

Con esta victoria el equipo colombo-venezolano de freestyle ascendió al tercer lugar de la tabla de posiciones que ahora lidera el equipo local seguido por el equipo de España, quienes anoche derrotaron a las selecciones de Argentina y Chile, respectivamente.

Le puede interesar: El debut de Marithea y Valles-T en el mundial de freestyle que se disputa en México

Así queda la Tabla de Posiciones de God Level:



1) México 🇲🇽: 14250pts

2) España 🇪🇦: 14000pts

3) Tricolor 🇨🇴🇻🇪: 11000pts

4) Argentina 🇦🇷: 5000pts

5) Chile 🇨🇱: 4250pts

6) Perú 🇵🇪: 1000pts



Los cuatro primeros clasificarán a Semifinales.#GodLevel 🏆 pic.twitter.com/7538FfEv10 — Info Freestyle (@InfoFreestyle2) October 21, 2021

Antes de esta jornada, El Espectador habló con la rapera caleña Marithea, quien con el paso de las fechas se consolida como la MC con más nivel de la competencia. Sin embargo, la actual campeona de Red Bull Batalla Colombia, dice que la versión que estamos viendo en México, no es la mejor que puede ofrecer. “Esta no es mi mejor versión. Lo que he trabajado individualmente me da para hacer más., pero hasta el momento no he podido explotar el máximo”.

Desde su debut, el Equipo Tricolor ha venido mostrando una evolución. Con el paso de las fechas se muestra más familiarizado con el formato e integrando las habilidades individuales al servicio del equipo, cosa que no es fácil en una disciplina que en esencia depende de la capacidad individual de los freestyler.

“Personalmente no siento presión por ganar o perder porque estoy haciendo lo que me gusta hacer y lo que he entrenado. Me siento tranquila. El formato de este año en God Level no me gusta mucho porque es como un formato FMS reducido. Me gustaba más la experiencia God Level, pero está bien”, agregó la caleña.

Según dice, al finalizar las batallas los cuatro integrantes del equipo se reúnen para ver el video de su intervención, identificar las debilidades y entrenar para mejorarlas en la próxima fecha.

“Mis rimas están bien elaboradas. No soy un apoyo de la nada y si estoy aquí es es porque estoy manejando bien los conceptos y los momentos”, agregó Marithea en la charla con este medio.

Ya durante la tercera fecha del evento, que tuvo lugar en Hermosillo, Marithea, Valles-T, Lancer Lirical y Letra habían hecho muestra de sus habilidades en tarima.

yo le rezo a marithea y a valles t todas las noches antes de dormir 🛐 #GodLevelGrandSlam #godlevel pic.twitter.com/FcO10ldDcJ — veronica (@veronicagloriap) October 18, 2021

Todo este 4x4 de Marithea es bellísimo. pic.twitter.com/itahFJWow6 — Freestyle Memes series (@FreestyleMemes2) October 18, 2021

En la parte alta de la tabla, los equipos de México y España siguen imparables su carrera hacia el título y se mantienen en los primeros puestos de la clasificación.

El combinado mexicano y el equipo español consiguieron su tercer triunfo consecutivo ante las selecciones de Argentina y Chile, respectivamente, y se distancian aún más de sus perseguidores en la pelea por el título mundial. Además, con sus victorias, ambos combinados certificaron matemáticamente su clasificación para la fase final del torneo.

Con un total de 14.500 puntos, el equipo mexicano asciende al primer puesto de la tabla, seguido de cerca por el conjunto español, con 14.000.

Misionero cumplió en su habitual papel como presentador, moderador y animador, mientras que Omega, FJ, Serko Fu, Dante y Yartzi completaron una nueva jornada en el rol de jueces.

DJ Sonicko y el ‘beatmaker’ colombiano J-Beat se encargaron de las bases e instrumentales.

Tras la tercera jornada celebrada en Tijuana, God Level celebrará las dos últimas fechas en las ciudades de Guadalajara (22 de octubre) y Monterrey (24 de octubre). Los cuatro primeros lugares se clasificarán a la semifinal del evento.