El escritor Ricardo Silva considera que Petro fracasa con su proyecto político

El escritor colombiano Ricardo Silva Romero considera que el presidente colombiano, Gustavo Petro, malgasta la oportunidad que le dio el electorado hace dos años para gobernar a Colombia y cree que, en este momento, se podría “decretar” el fracaso de su proyecto político, al tiempo que expresa su desazón por los escándalos de corrupción en el Gobierno.

"Uno puede sentir que se está malgastando una oportunidad que habíamos esperado quienes creemos en las causas sociales", asegura Silva en una entrevista con EFE al analizar los casi dos años que lleva Petro como presidente.

También lo critica por no conciliar, por su tendencia a negar las luchas ajenas, los logros liberales en la historia de Colombia y el “vértigo diario en las redes sociales; esa ‘trinadera’ (mensajes en X) incontinente, con mala ortografía y mala redacción, realmente preocupante a veces desde el punto de vista de la salud mental”, agrega el escritor bogotano.

“Yo creo que uno podría estar en este momento, con toda claridad, decretando el fracaso del proyecto del Gobierno. Yo creo que habría cómo probarlo”, afirma el autor de ‘Zoológico humano’ y ‘El libro del duelo’, entre otras obras.

Desazón por la corrupción

Silva, que acaba de lanzar ‘Alpe d’Huez’ (Alfaguara), una novela sobre el ciclismo, manifiesta también su decepción por los escándalos de corrupción en el Gobierno. ”A mí me crea desazón que todas las semanas haya unas cifras nuevas de la corrupción y me parece justo cuando la gente no le perdona al Gobierno los escándalos de la campaña presidencial, que incluso involucran al hijo del presidente”, afirma.

El Gobierno Petro ha sido sacudido por varios escándalos. Uno de ellos, el de su primogénito, Nicolás Petro Burgos, al que la Fiscalía acusó de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público.

Otro escándalo es el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que malgastó más de 12 millones de dólares en la compra de camiones cisterna para que llegara agua potable a las zonas desérticas del departamento caribeño de La Guajira.

Cambios hacia la decencia

Pese a todo, el escritor confía en que la experiencia que vive el país con un Gobierno de izquierda "haga imposible que volvamos a un país manejado por unos poquitos nombres y por unos cuantos dueños".

"La gente está esperando que el cambio sea de políticos, es decir, que el cambio sea hacia la decencia, hacia una política sobre la mesa, hacia una política que no cree en aniquilar a los contendientes, hacia una política que respeta la libertad de expresión, hacia una política que no sea autoritaria ni despótica", asegura.

Y concluye: “Eso sí, no lo ha cumplido el Gobierno. El ‘Gobierno del cambio’ no ha sido un Gobierno de cambio de la política colombiana y eso es lamentable. Quedan dos años, pero está en manos de los mismos y entonces la esperanza de hoy es que los mismos sean capaces de ser otros”.