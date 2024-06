El estadio más antiguo (Fútbol paradójico)

AMDEP3060. SAN JOSÉ (COSTA RICA), 06/06/2024.- Ariel Lassiter (i) de Costa Rica disputa el balón con Omari Sterling-James de San Cristóbal y Nieves este jueves, en un partido de de las eliminatorias de Concacaf para el Mundial 2026 entre Costa Rica y San Cristóbal y Nieves en el estadio Nacional en San José (Costa Rica). EFE/ Jeffrey Arguedas Foto: EFE - Jeffrey Arguedas

“El estadio es el escenario donde espero encontrar la felicidad fugaz o, por lo menos, la aproximación imaginada y soñada de la felicidad. En el estadio se pone en escena cada vez, cada domingo, o al menos cada semana, el fantasma fascinante de la felicidad; aunque casi siempre y para la gran mayoría se encuentra el portazo de la realidad, la decepción y la derrota” - Alejandro Arenas Tobón.

El fútbol requiere un espacio, una estructura, un lugar. El fútbol profesional precisa de estadios y los estadios son enormes lugares que tienen orígenes remotos y antes de los Juegos Olímpicos, por allá en el 776. (La palabra “estadio” nos llega del latín stadium, y este del griego stádion); es decir, es una construcción cerrada con graderías para los espectadores. En el mundo griego, correr por el campo de un estadio era una competición popular desde el período geométrico. El primer estadio, en la época moderna, es el Bramall Lane, que se convirtió en la casa del equipo Sheffield United, primer equipo de soccer en la historia del Reino Unido. Este recinto sacro fue construido en 1846, aunque el equipo se creó 43 años después. Paradójicamente, este lugar de competencia comenzó con el cricket. Una curiosidad: allí se jugó el primer partido de fútbol con luz artificial, detalle no menor porque era una verdadera extrañeza para la época. En estos primeros partidos ingresaban hasta 70.000 personas. Hoy caben perfectamente 32.000 asistentes. Si alguien quiere ahondar más en detalles sobre este estadio, su arquitectura, el material, las medidas y quiénes fueron sus artífices, pueden consultar la obra From Sheffield with Love: Celebrating 150 Years of Sheffield FC, the World’s Oldest Football Club, de Brendan Murphy. Esta magna obra sigue en pie, después de 150 años y cobija al mismo equipo de sus orígenes, que acaba de ascender a la Premier League, apodado los sables, gracias a la producción de acero de Sheffield. La lista de los estadios más antiguos es larga y están ubicados en Inglaterra: Racecourse Ground, de 1872; Deepdale, de 1875; Preston Nord End FC, de 1881; Turf Moor, de 1883, y Anfield, de 1884, entre otros. En América Latina la cancha más antigua se construyó en 1900 y se llamó Gran Parque Central. Ya intuían en Uruguay que ganarían en fútbol en dos olimpiadas seguidas y, aunque parezca imposible, que serían campeones en el primer Mundial de Fútbol disputado en la casa de la garra charrúa. En esta cancha juega el Club Nacional de Montevideo. En América se le llama “cancha” (del quechua: kancha, que significa “recinto cercado”) al terreno de juego que se encuentra dentro del estadio. Este es un hallazgo por cuanto en América Latina es muy usual el uso del concepto “cancha” para referirnos al lugar en el que oramos, rezamos y dejamos nuestros suspiros y gritos para reconciliarnos con lo sagrado. Además, allí nos encontramos en estad(i)o literario porque experimentamos el drama, la tragedia, la comedia, la novela y la poesía en menos de dos horas. En la cancha nos vemos como somos. La cancha es la concha, el resguardo, la tristeza solemne que produce nuestra soledad. El estadio es el estudio.