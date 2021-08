El feminismo desde Simone de Beauvoir hasta nuestros días

La revisión crítica sobre la mujer y los parámetros biológicos, sociales y míticos que la construyeron históricamente y que Simone de Beauvoir publicó en El segundo sexo (1949) dio pie para que en diferentes universidades del mundo se abrieran líneas investigativas de estudios feministas que con el tiempo se han ido transformando en estudios de género.

Esta noche, a las 7:00 p.m., las críticas culturales Vanessa Rosales y Daniella Cura conversarán sobre el aporte de Simone de Beauvoir a la teoría crítica y a diferentes campos de estudio que no dejan de ser dinámicos.

Desde una revisión del contexto de la Francia de los años cincuenta y sesenta, y la liberación obrera, estudiantil y femenina de entonces, hasta los diversos feminismos que han surgido en contextos como el colombiano y el latinoamericano y que actualmente hacen parte de propuestas desde los territorios, teniendo en cuenta a teóricas como Judith Butler, quien acota que: “la teoría feminista nunca está del todo diferenciada del feminismo como movimiento social. La teoría feminista no tendría contenido si no hubiera movimiento social y el movimiento social, en sus varias direcciones y formas, ha estado siempre involucrado en el acto de la teoría. La teoría es una actividad que no está restringida al ámbito académico. Se da cada vez que se imagina una posibilidad, que tiene lugar una reflexión colectiva, que emerge un conflicto sobre los valores, las prioridades o el lenguaje”.

En este sentido, ambas críticas conversarán sobre las convergencias que tanto la teoría como el movimiento social han tenido en diferentes artefactos culturales producidos en Occidente y resignificados desde una lectura estética, feminista y decolonial, en la que el feminismo deja de tener una significación relacionada a las mujeres y pasa a ser un enclave social, racial y colectivo.