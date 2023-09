El Festival de Cine de Londres contará con estrenos de Scorsese y Fincher

Michael Fassbender y Leonardo DiCaprio protagonizarán las nuevas películas de David Fincher y Martin Scorsese, respectivamente. Foto: Archivo Particular

A lo largo de doce días, el LFF proyectará en salas de cine y en pases online en el Reino Unido un variado y diverso programa que incluye filmes, cortometrajes y series procedentes de 92 países -y que incluyen 79 idiomas-.

Este año, en su 67.ª edición, 99 de los trabajos llevarán la firma de cineastas femeninas y de identidad binaria, lo que representa un 39 % de toda la cartelera, destaca un comunicado del evento.

El LFF incluye en su programa 29 estrenos mundiales y siete internacionales (la primera proyección de una cinta fuera de su país de producción) y 30 estrenos europeos.

"Al preparar el festival 2023, nos hemos impulsado sin cesar en el arte, las ideas y los individuos y comunidades con talento que han entrado en nuestra órbita", afirmó en la nota Kristy Matheson, la nueva directora del Instituto de Cine Británico (BFI).

Entre algunos de los estrenos mundiales previstos sobresalen cintas como “The Kitchen”, dirigida por los británicos Kibwe Tavares y Daniel Kaluuya, que clausurará el certamen.

También se exhibirán por primera vez películas como "Chicken Run: Dawn Of The Nugget", de los conocidos estudios de animación Aardam, "Bonus Track", de Julia Jackman o Starve Acre, de Daniel Kokotajlo.

Los estrenos internacionales en esta edición incluyen la película "Saltburn", dirigida, producida y escrita por la británica Emerald Fennell, que se encargará de inaugurar esta nueva edición.

Asimismo, estarán “I Am Sirat”, de Deepa Mehta y Sirat Taneja, o “This is Going to Be big”, de Thomas Charles Hyland.

El festival indicó además que entre sus estrenos a nivel europeo proyectará “One Life”, de James Hawes, que contará con el ganador del Óscar Anthony Hopkins como protagonista, la serie “Expats”, de Lulu Wang, con la australiana Nicole Kidman, o “Together 99″, de Lukas Moodyson.

Otros platos fuertes serán las obras del estadounidense David Fincher (“Seven”, “Zodiac”), que presentará “The Killer”, y la de su compatriota Martin Scorsese (El Irlandés), que llevará a las pantallas británicas ”Killers Of The Flower Moon”.

El actor estadounidense Bradley Cooper dirigirá otro de los filmes incluidos, "Maestro" (producida por Scorsese, Steven Spielberg y Todd Phillips), y se proyectará también "May December", de Todd Haynes, con Natalie Portman y Julian Moore.

No faltan los trabajos firmados por españoles y latinoamericanos, como "Cerrar los ojos", de Víctor Erice, "Dispararon al Pianista", de Fernando Trueba y Javier Mariscal o Levitate, de Iván Argote.

El director español Pablo Berger presenta "Sueños de Robot", una adaptación del cómic de Sara Varón que ya emocionó en Cannes, y se pasará "20.000 especies de abejas", de Estíbaliz Urresola Solaguren, además de interesantes estrenos como "Sobre todo de noche", dirigida por Víctor Iriarte.

Otras producciones rubricadas por cineastas latinoamericanos que se pasarán en el certamen incluyen “Perdidos en la Noche”, del mexicano Amat Escalante, el documental “La memoria infinita”, de la chilena Maite Alberdi, o la argentina “Ahru”, de Leandro Martínez.

Se proyectarán además la comedia dramática “La práctica”, del argentino Martín Rejtman, “Los delincuentes, del argentino Rodrigo Moreno, o “El Eco”, de la salvadoreña Tatiana Huezo.