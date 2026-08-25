Festiver cancela su primera edición presencial en 15 años por falta de apoyo económico

El festival de cine es uno de los más importantes de su tipo en el país. Foto: Cortesía Festiver - DANIEL PUERTA

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El Festival de Cine Verde de Barichara, que durante 15 años se realizó en Santander de manera ininterrumpida, este año no abrirá sus puertas. A través de un comunicado, la organización anunció que la decisión se debió a la falta de apoyo económico.

“A pesar de quince años de resistencia cultural y realización anual ininterrumpida, el Festival de Cine Verde de Barichara no contó este año con el apoyo público y privado que se requiere para la ejecución del Festival”, se lee en el texto.

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El festival se iba a realizar entre el 15 y el 28 de septiembre. Abrieron una convocatoria entre mayo y julio para la selección de filmes que se presentarían, para la cual recibieron 198 películas de 20 países, y el pasado 21 de agosto anunciaron la lista de seleccionados. Aunque las películas no llegarán a los espacios presenciales, la organización afirmó que está buscando otras alternativas para garantizar que los contenidos lleguen a sus públicos.

“Junto con el equipo del festival, estamos evaluando la posibilidad de realizar esta edición de manera online para garantizar que los contenidos lleguen a nuestra audiencia. Lo primordial es no apagar la pantalla del cine ambiental”, aseguró Nórida Rodríguez, directora de Festiver en el comunicado.

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El festival había abierto su convocatoria para la edición de 2026 bajo el lema “Lo que cuidemos hoy, lo tendremos mañana”. El evento que ha destacado producciones con historias de cine verde también se ha convertido en “un catalizador de desarrollo económico, turístico y académico para el departamento de Santander y el país”, de acuerdo con el comunicado.

Según cifras recopiladas, en las 15 ediciones del evento, se han presentado 1.123 películas de 62 países y han contado con la asistencia de más de 200.000 personas. Por otro lado, destacaron que se han realizado 371 actividades académicas y 15 ediciones del mercado verde. Como parte de la iniciativa, también aseguraron que se han plantado más de mil árboles de especies nativas en Barichara.

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