La inspiración en la perfección y la divinidad traducida a la partitura

Marianna Piotrowska es gestora cultural y creadora del Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá. Foto: Jose Veira

El festival este año tiene como tema la gracia, ¿cómo definiría este concepto?

La gracia es un don divino, un don de Dios y aquí lo que vamos a transmitir es esa gracia de Dios puesta en los artistas a través de la música. Unos reciben la gracia para componer, otros la reciben para interpretarla y todos recibimos la gracia de disfrutar la música. Todos los años el festival se dedica a un valor diferente, valores que creemos importante promover en un país como Colombia. Hemos tenido la reconciliación, el perdón, la misericordia, la armonía, la fraternidad, en los 10 años fue el amor, también tuvimos la unión el año pasado, y este año es la gracia; así que tenemos la posibilidad de conocer la gracia vista desde las diferentes tradiciones culturales del mundo y de la espiritualidad del mundo, de las diferentes creencias.

¿Cómo identificaron ese valor en las personas y agrupaciones que se presentan en esta edición del festival?

Todavía no hemos terminado, entonces me quedaría difícil responder la pregunta, pero lo que sí nos hemos dado cuenta es de que las personas al ir a los conciertos quedan absolutamente llenas de esta gracia que es la música. El público queda fascinado y lleno de esta gracia, de la gracia de la música, algunos llegan al concierto y salen completamente transformados.

Le sugerimos: Octubre: lecturas aterradoras, misteriosas y paranormales

¿Cómo seleccionaron a los intérpretes que hacen parte de la programación de este año?

Es una labor de muchos años; no es el resultado de un año puntual, sino es el trabajo de doce años de estar asistiendo a festivales, de estar en el mundo de la música, rodeados por músicos; es el encuentro entre unos artistas y otros, lo que nos ha llevado a extender esta red de amigos de la música alrededor del mundo, y año tras año, con unas agendas muy ocupadas de todos los artistas que traemos, que son artistas reconocidos y con unas agendas muy complicadas, hemos ido construyendo poco a poco la programación, siempre naturalmente, pues en cada edición tenemos unos lineamientos, pero se trata de un tema de poder coincidir y hacer coincidir las agendas de los artistas que queremos invitar. Hay artistas que fácilmente llevamos cuatro, cinco, seis años en diálogos para que puedan venir al festival y por fin las cosas se dan, entonces es un trabajo bastante complejo que se hace muy riguroso también de la mano con el comité artístico del festival y analizando con mucho tiempo de anticipación. Y no solo es la curaduría, sino también es poder buscar las formas para que se lleve a cabo cada uno de los conciertos, porque no es solo la parte artística, sino también la parte financiera.

Además de la gracia, ¿qué buscan resaltar con los músicos que se presentan?

Nuestro festival presenta músicas sagradas, espirituales, meditativas de diferentes estilos, de diferentes religiones, de diferentes épocas, y lo que tratamos siempre es de buscar un equilibrio dentro de nuestra programación que nos permita dar a conocer un poco sobre las tradiciones culturales alrededor del mundo; una programación que sea muy variada, que sea muy rica en contenido para todos los gustos, pensando en tener algo gregoriano, algo renacentista, algo barroco, clásico, contemporáneo, y buscamos siempre un equilibrio y entre ese equilibrio los artistas representantes de cada estilo son claves para poder tener esta programación tan diversa.

Podría interesarle: Filarmónica de Los Ángeles se presentará en Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo

¿De dónde salió la idea de empezar a hacer este festival en 2012?

El festival se fundó en homenaje a los 50 años del Concilio Vaticano II, que fue un concilio que, entre otras, trabajó mucho por el diálogo entre los principios; habla sobre el tema ecuménico, el diálogo interreligioso. Entonces, el festival desde el principio tuvo esta visión multirreligiosa en donde lo que queríamos era buscar el diálogo entre las religiones a través de la música y dar a conocer las tradiciones culturales del mundo mediante las músicas sagradas. Así se fundó en el 2012 y desde el principio siempre pensando en una programación así que fuera mostrando la espiritualidad del mundo.

¿Cuál es para usted la importancia de resaltar y poner en conocimiento la música sacra y la espiritualidad de la música?

Pienso que en estos tiempos tan materialistas por los que estamos viviendo, donde hay tanto consumismo, es tan importante poder potencializar la dimensión espiritual de las personas. Siento que la música es una increíble forma de poder lograrlo, porque la música se creó en sus inicios como una forma de comunicación con Dios, con la divinidad, después surgió la música pagana, pero lo principal fue esa música como objetivo para comunicación con Dios y ahí sale la música sacra, la música sagrada. Pienso que buscar la espiritualidad y la reflexión a través de la música es una bellísima forma de acercarnos a nuestra vida espiritual y nuestra vida interior, poder cultivarla. También para contemplar la belleza del mundo, en un momento en que estamos rodeados de tanto sufrimiento, de tanto horror.