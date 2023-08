El Festival Internacional de Música Sacra se tomará Bogotá

Imagen oficial de la XII edición del Festival Internacional de Música Sacra. Foto: Cortesía

La decimosegunda edición del Festival Internacional de Música Sacra se celebrará ente el 7 de septiembre y el 8 de octubre en Bogotá, con una selección de músicas sagradas, espirituales, meditativas, contemplativas, de diferentes estilos, épocas y religiones. La inauguración del festival estará a cargo del compositor de música de cine Zbigniew Preisner con el estreno en Colombia de Requiem for my Friend, su única obra que no es para cine. Dirigirá la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, el Coro Nacional de Colombia, a la soprano polaca Kaja Mianowana y al pianista Dominik Wania.

“Esta edición del festival, dedicada a La Gracia, que llega a su edición número 12, será una gran oportunidad para dialogar y reflexionar sobre lo sagrado, por encima de las preferencias religiosas, culturales y musicales. Hemos trabajado de una forma muy estricta en la programación dándole un espacio importante a la música sacra contemporánea (tendremos varios estrenos de obras en Colombia y varios estrenos mundiales). También resaltamos la recuperación musicológica de archivos de la Catedral de Bogotá, resalto también el espacio a las músicas ancestrales y tradicionales de diferentes regiones de Colombia y el mundo. Diversidad, respeto, diálogo, espiritualidad, todo a través de la música, es lo que viviremos este año. La música nos une”, aseguró la directora del festival, Marianna Piotrowska.

La imagen oficial del festival, realizada y por la artista colombiana Carolina Convers, refleja el tema central de este año: La Gracia. Al respecto, Piotrowska afirmó que “todos los años dedicamos el festival a un valor, un valor que consideramos importante promover en un país como Colombia. Reconciliación, misericordia, armonía, fraternidad y este año el tema central es la gracia. Vamos a comprender este don desde diferentes perspectivas, visiones y creencia, a través de la música”.

Durante el festival el Coro Nacional de Colombia hace su debut en el Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá como coro residente, además se realizará el estreno mundial del Réquiem de Juan Antonio Cuéllar, comisionado por el FIMSACy contará con una programación que abarca 20 conciertos (70% entrada libre), 5 semanas, de jueves a domingo. Participan 305 artistas de 10 países en 17 escenarios.