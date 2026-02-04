El FIAV anunció su programación con de 100 obras de 18 países: estos son los participantes

Fotografía de la obra ‘Encantado' de la brasileña Lia Rodrigues. Foto: Sammi Landweer

El Festival Internacional de Artes Vivas (FIAV), que se realizará en diferentes escenarios de Bogotá entre el 27 de marzo y el 5 de abril, anunció su programación. El festival traerá cien obras de 18 países en 24 salas y en más de once espacios abiertos.

Con en 27 obras internacionales, 32 nacionales y 43 distritales, el FIAV regresará con personajes de la danza como el chino Tao Ye, la brasileña Lia Rodrigues y la canadiense Marie Chouinard; referentes de la escena teatral mundial como el Teatro de las Naciones de Rusia, los Teatros del Canal y el Teatro La Abadía de Madrid, así como el dramaturgo argentino Mauricio Kartún y la directora brasileña Christiane Jatahy, junto con personajes destacados del entorno teatral colombiano.

Obras de Noruega, Ruanda, Senegal, Chile, México, Francia, Irlanda y Nueva Zelanda se presentarán en la capital con temáticas como la biodiversidad, las tecno diversidades, nuestra relación con las tradiciones milenarias, nuestras formas de habitar el territorio, la soledad, el amor y los traumas familiares.

La obra “Numerical series” de Tao Dance Theater, fundado por Tao Ye, Duan Ni y Wang Hao. Ye y Ni, quienes ganaron el León de Plata en la Bienal de Danza de Venecia de 2023, desarrollaron la técnica del sistema de movimiento circular, que tiene como eje principal la columna vertebral, es una de las grandes apuestas de esta edición del festival. La obra de la compañía china de presentará en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán con sus más recientes creaciones “16″ y “17″.

La coreógrafa brasileña Lia Rodrigues se presentará con su agrupación Lia Rodrigues Companhia de Damças con la obra ‘Encantado’, inspirada en los ‘encantados’, criaturas que, según las creencias indígenas, vagan entre el cielo y la tierra y que en escena estarán acompañadas por músicas del pueblo Guaraní Mbyá.

Por otro lado, Madrid y el Caribe colombiano son las regiones sobre las cuales se realizará un foco especial, con el objetivo de “profundizar en las estéticas, las búsquedas y las preguntas de esas regiones”, según un comunicado.

Desde Madrid llegarán cinco obras “que representarán emblemáticas tradiciones de la cultura española, así como las apuestas de vanguardia que se han venido cultivando en la escena de su capital”. Piezas como “Numancia” y ‘Viaje al amor brujo’, del Ballet Español de la Comunidad de Madrid, España hará presencia en el festival.

Por su parte, el Caribe colombiano estará presente con obras como ‘Kaos; destino y muerte’, de Sintónimo y Anónimo Teatro de Maicao; ‘Parao en la raya. Territorios inesperados de la champeta’, del Laboratorio del Movimiento de Cartagena; ‘Suite Akhunov’, del Colegio del Cuerpo de Cartagena, y ‘Sobrevivientes. Dora, Catalina y Beatriz’, de Cofradía Teatral de Barranquilla, adaptación libre de la novela ‘En diciembre llegaban las brisas’ de Marvel Moreno.

