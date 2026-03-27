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El diálogo entre Vivaldi, Piazzolla y Richter cobra vida en “Las cuatro estaciones”

La obra “Las cuatro estaciones: anatomía de un vínculo” se estrenará hoy en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo en el marco del FIAV. El grupo de personas detrás de esta obra habló para El Espectador sobre el proceso de creación.

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Andrea Jaramillo Caro
Andrea Jaramillo Caro
27 de marzo de 2026 - 12:00 p. m.
La obra ha estado en producción desde enero y se presentará durante dos días.
La obra ha estado en producción desde enero y se presentará durante dos días.
Foto: William Niampira

Las flores que engalanan la primavera, el calor característico del verano, las hojas que caen en otoño y el frío del invierno se unirán al son de la interpretación de las estaciones de tres compositores distintos. La obra “Las cuatro estaciones: anatomía de un vínculo” juntará la música de Antonio Vivaldi, Astor Piazzolla y Max Richter, compositor nominado al Óscar 2026 a Mejor Banda Sonora Original por “Hamnet”, en un evento que reunirá diferentes disciplinas sobre un mismo escenario.

De acuerdo con Lobadys Pérez, bailarín, coreógrafo y...

Andrea Jaramillo Caro

Por Andrea Jaramillo Caro

Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura.@Andreajc1406ajaramillo@elespectador.com
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