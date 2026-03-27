El diálogo entre Vivaldi, Piazzolla y Richter cobra vida en “Las cuatro estaciones”

La obra ha estado en producción desde enero y se presentará durante dos días.
Foto: William Niampira
Las flores que engalanan la primavera, el calor característico del verano, las hojas que caen en otoño y el frío del invierno se unirán al son de la interpretación de las estaciones de tres compositores distintos. La obra “Las cuatro estaciones: anatomía de un vínculo” juntará la música de Antonio Vivaldi, Astor Piazzolla y Max Richter, compositor nominado al Óscar 2026 a Mejor Banda Sonora Original por “Hamnet”, en un evento que reunirá diferentes disciplinas sobre un mismo escenario.
De acuerdo con Lobadys Pérez, bailarín, coreógrafo y...
Por Andrea Jaramillo Caro
Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura.@Andreajc1406ajaramillo@elespectador.com
Conoce más
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación