El filósofo Jürgen Habermas y sus reflexiones sobre el desarrollo del yo

Jürgen Habermas murió el pasado 14 de marzo. (Düsseldorf, 1929-2026). Miembro más notable de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, fue uno de los grandes pensadores europeos del siglo XX. Entre otras aportaciones, es conocido por su teoría de la acción comunicativa, sus análisis sobre capitalismo y democracia o sus trabajos sobre el concepto de modernidad. Foto: AFP - ODD ANDERSEN

Comencemos por el concepto del desarrollo del yo. La ontogénesis puede analizarse bajo los tres aspectos de la capacidad de conocimiento, de lenguaje y de acción. Resulta posible reconducir a una idea unificadora del desarrollo del yo estos tres aspectos del desarrollo cognoscitivo, lingüístico e interactivo: el yo se forma en un sistema de delimitaciones. La subjetividad de la naturaleza interior se delimita frente a la objetividad de una naturaleza exterior perceptible, frente a la normatividad de la sociedad y frente a la intersubjetividad...