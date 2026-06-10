Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El fin de la democracia y el principio del individualismo (Rumbos de democracia IX)

Las enseñanzas de Epicuro y de Zenón, originadas posiblemente en las ideas de Diógenes y del sofista Antifón, terminaron por destruir el concepto de estados-nación que había prevalecido en la época clásica de los griegos, y por consiguiente, con el de la ‘polis’ como centro de la vida y la democracia. En adelante, lo que más importó comenzó a ser el individuo, y a partir de él, su voluntad para ser pensante, independiente y feliz.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Fernando Araújo Vélez
Fernando Araújo Vélez
10 de junio de 2026 - 09:30 p. m.
“La Escuela de Atenas”, Rafael de Sanzio (1509). Estancia de la Signatura en el Vaticano.
“La Escuela de Atenas”, Rafael de Sanzio (1509). Estancia de la Signatura en el Vaticano.
Foto: Wikimedia Commons

Tras la muerte de Aristóteles en Calcis, en el año 322 a. C., las ideas de los griegos comenzaron a cambiar, impulsadas por Epicuro de Samos y sus teorías en Atenas, y luego, por Zenón, quien provenía de Citio, Chipre. En algunas de sus conferencias en la Universidad de Yale, Isaiah Berlin decía: “Más o menos dieciséis años después Epicuro empezó a enseñar en Atenas, y después de él, Zenón, un fenicio procedente de Citio, Chipre. Al cabo de unos cuantos años, las suyas se han convertido en las escuelas filosóficas dominantes de Atenas. Fue...

Fernando Araújo Vélez

Por Fernando Araújo Vélez

De su paso por los diarios “La Prensa” y “El Tiempo”, El Espectador, del cual fue editor de Cultura y de El Magazín, y las revistas “Cromos” y “Calle 22”, aprendió a observar y a comprender lo que significan las letras para una sociedad y a inventar una forma distinta de difundirlas.fernando.araujo.velez@gmail.com
Conoce más

Temas recomendados:

Epicuro

Zenón

Democracia

Individualismo

Rumbos de democracia

Polis griega

Filosofía política

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.