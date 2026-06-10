El fin de la democracia y el principio del individualismo (Rumbos de democracia IX)

“La Escuela de Atenas”, Rafael de Sanzio (1509). Estancia de la Signatura en el Vaticano. Foto: Wikimedia Commons

Tras la muerte de Aristóteles en Calcis, en el año 322 a. C., las ideas de los griegos comenzaron a cambiar, impulsadas por Epicuro de Samos y sus teorías en Atenas, y luego, por Zenón, quien provenía de Citio, Chipre. En algunas de sus conferencias en la Universidad de Yale, Isaiah Berlin decía: “Más o menos dieciséis años después Epicuro empezó a enseñar en Atenas, y después de él, Zenón, un fenicio procedente de Citio, Chipre. Al cabo de unos cuantos años, las suyas se han convertido en las escuelas filosóficas dominantes de Atenas. Fue...