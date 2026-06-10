El fin de la democracia y el principio del individualismo (Rumbos de democracia IX)

“La Escuela de Atenas”, Rafael de Sanzio (1509). Estancia de la Signatura en el Vaticano.
Foto: Wikimedia Commons
Tras la muerte de Aristóteles en Calcis, en el año 322 a. C., las ideas de los griegos comenzaron a cambiar, impulsadas por Epicuro de Samos y sus teorías en Atenas, y luego, por Zenón, quien provenía de Citio, Chipre. En algunas de sus conferencias en la Universidad de Yale, Isaiah Berlin decía: “Más o menos dieciséis años después Epicuro empezó a enseñar en Atenas, y después de él, Zenón, un fenicio procedente de Citio, Chipre. Al cabo de unos cuantos años, las suyas se han convertido en las escuelas filosóficas dominantes de Atenas. Fue...
Por Fernando Araújo Vélez
De su paso por los diarios “La Prensa” y “El Tiempo”, El Espectador, del cual fue editor de Cultura y de El Magazín, y las revistas “Cromos” y “Calle 22”, aprendió a observar y a comprender lo que significan las letras para una sociedad y a inventar una forma distinta de difundirlas.fernando.araujo.velez@gmail.com
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