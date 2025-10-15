El fotógrafo colombiano premiado en el Wildlife Photographer of the Year 2025

La fotografía fue seleccionada entre más de 60.000 participantes en el concurso Wildlife Photographer of the Year 2025. Foto: Gregorio Díaz

El biólogo y fotógrafo colombiano Santiago J. Monroy García fue reconocido en el concurso internacional Wildlife Photographer of the Year, organizado por el Museo de Historia Natural de Londres, por su fotografía Out of the Darkness (Saliendo de la oscuridad), seleccionada como Highly Commended en la categoría “Retratos de Animales”. Su trabajo fue escogido entre más de 60.000 imágenes enviadas por participantes de distintos países.

La fotografía premiada muestra a un oso andino (Tremarctos ornatus) que emerge entre las sombras del bosque altoandino en la Reserva Natural Ecopalacio, ubicada cerca del Parque Nacional Natural Chingaza, en el oriente de Bogotá. La imagen fue capturada mediante una cámara trampa, dispositivo que permite registrar la fauna silvestre sin interferir en su comportamiento ni en el entorno natural.

El Wildlife Photographer of the Year es uno de los certámenes más antiguos y de mayor alcance en fotografía de naturaleza. Fue creado hace sesenta años y se organiza anualmente desde el Museo de Historia Natural de Londres, institución científica fundada en 1881. Además de reconocer la excelencia técnica, el concurso busca destacar las imágenes que promuevan la comprensión de los ecosistemas y las especies en riesgo.

Las fotografías ganadoras se exhibirán en el Museo entre el 17 de octubre de 2025 y el 12 de julio de 2026, antes de iniciar un recorrido internacional por cerca de treinta espacios culturales en cuatro continentes. Las imágenes también se incluyen en el libro WPY Portfolio, publicación anual que reúne los trabajos seleccionados y se ha convertido en una referencia para fotógrafos, investigadores y estudiosos de la naturaleza.

Santiago J. Monroy García es biólogo egresado de la Universidad de los Andes y ha desarrollado su trabajo en torno a la observación, documentación y divulgación de la vida silvestre. En 2024 fue ganador de la categoría Animales del concurso Close-Up Photographer of the Year y obtuvo el segundo lugar en el Environmental Photographer of the Year, organizado por la Fundación del Príncipe Alberto II de Mónaco.

El autor explicó que su trabajo busca acercar la ciencia al público general a través de la fotografía. Y consideró, además, que la imagen de un animal en libertad es también una forma de documentar los procesos de conservación y la interacción entre las comunidades y su entorno.

Out of the Darkness: la fotografía del oso andino

El oso andino, protagonista de su obra premiada, es la única especie de oso en Suramérica. Según Parques Nacionales Naturales de Colombia, su población se estima entre 2.000 y 5.100 individuos en el territorio nacional. La especie se considera vulnerable por la pérdida de hábitat y la caza ilegal. En áreas cercanas a Bogotá, como el páramo de Chingaza, se calcula la presencia de entre 50 y 128 ejemplares.

La fotografía Out of the Darkness fue realizada en una zona de conservación privada que forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). La Reserva Natural Ecopalacio desarrolla procesos comunitarios orientados a la protección de los páramos y los bosques andinos, así como a la investigación sobre especies emblemáticas de la región.