Gran Museo Egipcio: la arquitectura del recuerdo

Proyectado en 2002 y postergado durante más de veinte años, el complejo cultural reúne en un solo espacio miles de piezas arqueológicas, integra laboratorios de conservación y ofrece nuevas formas de relacionarse con el pasado.

Paula Andrea Baracaldo Barón
05 de noviembre de 2025 - 10:53 p. m.
El Gran Museo Egipcio fue inaugurado el 1.° de noviembre de este año.
Foto: EFE - MOHAMED HOSSAM

Una fachada de vidrio y piedra recoge la luz del sol y la proyecta sobre un espacio destinado a preservar, mediante los objetos, el testimonio de una civilización que dejó su marca en la arquitectura, la escritura y el pensamiento humano: el Gran Museo Egipcio (GEM por sus siglas en inglés).

El complejo está instalado en la periferia occidental de El Cairo. En él se reúnen más de 100.000 piezas que abarcan cinco milenios de desarrollo cultural, manifestaciones artísticas y vida cotidiana egipcia. Y más allá de sus dimensiones —que se...

Paula Andrea Baracaldo Barón

Por Paula Andrea Baracaldo Barón

Comunicadora social y periodista de último semestre de la Universidad Externado de Colombia.@conbdebaracaldopbaracaldo@elespectador.com
