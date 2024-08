El gran robo del Louvre: la historia de cómo desapareció la Mona Lisa

El retrato de Lisa Gherardini, esposa de Francesco del Giocondo, más conocido como La Gioconda (o Mona Lisa) es una de las obras más icónicas del pintor renacentista italiano Leonardo da Vinci. Foto: Louvre,_Paris

1911

A principios del siglo XX, el arte moderno comenzaba a emerger, con movimientos como el impresionismo, el posimpresionismo y el fauvismo ganando prominencia. Artistas como Claude Monet, Vincent van Gogh y Henri Matisse ponían en cuestión las convenciones académicas y exploraban nuevas formas de expresión artística.

Durante esta época, el arte clásico y renacentista todavía tenía un peso considerable, pero estaba comenzando a ser reinterpretado y a compartir el escenario con las nuevas vanguardias. La Mona Lisa de Leonardo da Vinci era vista como una de las obras maestras más emblemáticas del arte renacentista. La pintura había sido reconocida por su calidad técnica y su misterio enigmático desde su creación en el siglo XVI. Sin embargo, en el siglo XIX y principios del XX, la Mona Lisa aún no había alcanzado el nivel de fama global que tiene hoy.

El robo

Vestido con un blusón blanco similar al de los empleados de mantenimiento del Louvre, Vincenzo Peruggia, un obrero italiano que había trabajado en el museo, se mezcló entre los trabajadores, confiado en su experiencia.

Sin levantar sospechas y con un conocimiento íntimo de las instalaciones, se dirigió directamente a la sala donde se encontraba la Mona Lisa. El sistema de seguridad del museo era rudimentario, y Peruggia lo sabía bien. La obra de Leonardo da Vinci, conocida por su enigmática sonrisa, estaba protegida por una puerta de vidrio que él mismo había ayudado a instalar.

Con la Mona Lisa envuelta bajo su blusón, se movió con sigilo a lo largo de los pasillos del museo, asegurándose de no cruzarse con nadie. Finalmente, salió del Louvre y se dirigió a un lugar donde escondió la pintura en una maleta. El descubrimiento del robo no ocurrió hasta que el museo reanudó sus actividades al día siguiente.

El cubrimiento mediático

El robo de la Mona Lisa en 1911 capturó la atención de los medios de comunicación de manera extraordinaria, marcando un hito en la cobertura de robos de arte. La noticia se esparció rápidamente por todo el mundo, gracias en parte a la espectacularidad del crimen y al misterio que rodeaba a los perpetradores. Los periódicos internacionales, como The New York Times y The Times de Londres, publicaron extensos reportajes sobre el evento, dedicando columnas enteras a la desaparición de la obra maestra.

El impacto mediático fue tal que incluso influyó en la percepción pública de la pintura. La Mona Lisa, que ya era una obra famosa, se convirtió en una figura de renombre global debido al escándalo. El Financial Times señaló que el robo convirtió a la pintura en un símbolo cultural debido a la cobertura intensa que recibió. La ausencia del cuadro generó una oleada de curiosidad; los visitantes del Louvre se agolpaban para ver el vacío dejado en la pared, una manifestación tangible del robo que se había convertido en un fenómeno internacional.

Durante el tiempo que la pintura estuvo desaparecida, la prensa inventó y amplió historias alrededor del robo. Algunos periódicos llegaron a publicar teorías extravagantes, como que la Mona Lisa había sido robada por un espía o que el ladrón tenía motivos políticos.

¿Quién era Vincenzo Peruggia?

El hombre detrás del famoso robo de la Mona Lisa trabajó en el Museo del Louvre en 1910. Había sido empleado en la instalación de una puerta de vidrio que protegía la famosa pintura de Leonardo da Vinci. El italiano nació en 1881 en Dumenza, un pequeño pueblo cerca del Lago Maggiore. Trabajó como pintor y decorador, y en 1908, emigró a Francia en busca de mejores oportunidades.

Era de contextura media y no destacaba especialmente en su entorno laboral. Su motivación, según él mismo, era patriótica; alegó que quería devolver la Mona Lisa a Italia, argumentando erróneamente que Napoleón la había robado cuando invadió el país. Peruggia intentó vender la pintura en Italia, pero fue capturado cuando trató de ofrecerla al anticuario Alfredo Geri en Florencia. Su arresto llevó a la recuperación de la Mona Lisa y su retorno al Louvre en 1913. Vincenzo Peruggia fue juzgado y condenado a un año y quince días de prisión, aunque su condena fue reducida a siete meses. Tras cumplir su pena, Peruggia regresó a su vida normal y vivió el resto de su vida en Italia, donde falleció en 1925.

Los sospechosos del robo: Guillaume Apollinaire y Pablo Picasso

El poeta y crítico de arte francés, Guillaume Apollinaire, se convirtió en un sospechoso debido a sus opiniones radicales sobre el arte y los museos. Apollinaire había sido un ferviente defensor del arte moderno y había expresado ideas provocativas sobre la destrucción de museos para permitir la llegada de nuevas formas de arte. Estos comentarios fueron tomados fuera de contexto y, cuando la Mona Lisa desapareció, la policía comenzó a considerar a Apollinaire como una posible figura detrás del robo, sospechando que su retórica anti-museos podría haber llevado a acciones extremas.

Pablo Picasso, el célebre pintor español y figura central del cubismo, también fue arrastrado al torbellino de sospechas. Picasso había estado en contacto con Apollinaire, y la asociación entre ambos artistas fue suficiente para que la policía considerara a Picasso como un posible cómplice. Esta sospecha se vio agravada por un incidente anterior en el que Apollinaire y Picasso fueron vinculados a la desaparición de algunas esculturas del Louvre. Aunque tanto Apollinaire como Picasso eran inocentes, su vinculación con el robo de la Mona Lisa provocó una intensa investigación que involucró interrogatorios y seguimientos.

Los protocolos de seguridad cambiaron para siempre

El hecho de que Vincenzo Peruggia pudiera llevarse una de las obras más emblemáticas del Museo del Louvre reveló graves deficiencias en los protocolos de seguridad de la época.

Antes del incidente, el Louvre y otras instituciones similares no contaban con medidas de seguridad adecuadas. El historiador de arte Noah Charney, escritor de The Robbery of the Mona Lisa, declaró que el robo de 1911 fue un catalizador crucial para la modernización de la seguridad museística. Charney explicó que el escándalo no solo reveló las vulnerabilidades existentes en las prácticas de seguridad del Louvre, sino que también impulsó una significativa evolución en las políticas de protección de obras de arte. La necesidad de proteger eficazmente las colecciones llevó a una mayor inversión en tecnologías avanzadas y procedimientos de seguridad más rigurosos. Esta transformación marcó el inicio de una era en la que la seguridad en los museos se convirtió en una prioridad esencial para las instituciones culturales, estableciendo nuevos estándares para la protección de los tesoros artísticos globales.