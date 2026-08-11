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“El Grifo”, la novela de los Hohlbein que mezcla fantasía oscura y drama familiar (Reseña)

La novela “El Grifo”, de Wolfgang y Heike Hohlbein, que también cuenta con una adaptación audiovisual, nos sumerge en una oscura lucha fantástica para salvar a la humanidad del soberano de la Torre Negra.

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Jahir Camilo Cediel Rincón
11 de agosto de 2026 - 06:21 p. m.
La novela "El grifo" fue publicada por primera vez en 1985.
La novela "El grifo" fue publicada por primera vez en 1985.
Foto: Panamericana Editorial

Detrás del mundo de las cosas, oculta, palpita una maldad tan antigua como el tiempo, un odio que se mantiene acechando para destruir a la humanidad tal y como la conocemos. En el mundo de la Torre Negra, con sus ríos volcánicos y cielos anegados de ébano, habitan una especie de seres pequeños, con la piel oscura y dura, con ojos rojos y una determinación hacia el mal, los cornudos, criaturas de un mundo extraño que ya no pueden esperar a destruir al nuestro. En este universo de oscuridad se alza un monstruo cuyo poder inimaginable es capaz...

Por Jahir Camilo Cediel Rincón

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