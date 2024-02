“El hogar no es un espacio físico, es una sensación”: Laura Casas

Laura Casas se especializó en iluminación interior en Barcelona. / Gabriela Guzmán Foto: Gabriela Guzmán

¿Qué significa el diseño de interiores holístico?

Es el trabajo a través del que transformo los espacios, pero con un enfoque diferente. No es el típico diseño de interiores donde entras, buscas un estilo, cambias las cosas físicas y listo, sino que hay un proceso de conexión del cliente o de la persona que va a habitar el espacio. Se revisan temas que normalmente en un diseño no se ven: cómo la persona se está sintiendo, cómo está la energía del lugar, cómo son los aromas, cómo están las texturas, por qué momento de la vida está transitando el cliente. Partiendo de eso, diseño algo mucho más personalizado, que encaje con el cliente.

¿Cuál es su proceso para diseñar los espacios?

Primero me veo con el cliente y hacemos una terapia de espacio, que es una sesión donde me cuentan cómo se están sintiendo en este momento y por qué experiencias están pasando. Desde ahí los guío en una meditación para que conecten con ellos mismos y visualicen su hogar soñado y así puedan describir las sensaciones que les da el lugar. Me baso en eso para comenzar a diseñar con mi equipo.

Le sugerimos: La luna de Galileo y el fin de la cosmología geocéntrica

¿Para usted qué significa la palabra “hogar”?

Para mí el hogar es una sensación. El hogar no es un espacio físico, sino una mezcla de emociones que podemos sentir en un lugar, con una persona o en un estado de nosotros mismos. Es esa tranquilidad, sentirse sostenidos, sentir que todo está bien, tener esa certeza de que la vida está caminando y que todo se está moviendo para nuestro bienestar. Por eso digo que se puede crear en cualquier espacio, sea arrendado o propio, grande o pequeño, viejo o nuevo; son características que quedan en segundo plano. En cualquier espacio puedes crear esa sensación de hogar.

¿Cómo llegó a diseño interior holístico?

Desde muy joven siento la energía de los espacios y las personas: entraba a un lugar y sentía lo que había pasado ahí, lo sentía en mi cuerpo; era muy sensible. A medida que fui creciendo, entendí que esta información estaba en mi entorno, a mi alrededor, y concluí que el único lugar que me hacía sentir totalmente segura era mi hogar, mi casa, mi habitación. Empecé a desarrollar mi creatividad e intuición para ver qué hacía con ese espacio: lo pintaba, le pegaba stickers y mi mamá me permitía hacer esa exploración. Ahí entendí que había una relación muy directa entre el espacio y lo que se sentía. Decidí que quería ayudar a otras personas en este sentido y por eso me fui a estudiar Diseño de Interiores a Italia, donde conocí a una maestra polaca que me orientó para unir ambas corrientes.

Le recomendamos: CTM Festival Berlín: 25 años de encuentros con el avant-garde musical y artístico

¿Qué momento de su carrera la marcó?

Fue un cliente que debía tener 70 años; no suelo tener clientes de esa edad, pero me llamó y yo no entendía muy bien para qué requería mis servicios. Cuando fui a su casa, me recibió con un té y comenzó a hablar de su pasado y de su esposa, quien había fallecido. Me contaba que él ya estaba solo y ponía música de su época, pero no me decía para qué me necesitaba; igual yo me sentía bien estando allí. En un momento me di cuenta de que lo que él estaba buscando era sentirse acompañado y sentirse de nuevo en un hogar que había perdido. A través de lo que estaba haciendo con su música y sus rituales, estaba intentando acercarse a esa sensación. Con eso entendí que lo que él necesitaba era ayuda para transformar ese espacio y que la nostalgia no fuera la emoción principal en él, ni en su casa.

Podría interesarle: Perú implementa un nuevo sistema de venta de entradas a Machu Picchu

¿Qué es lo más importante cuando diseña un espacio para usted?

Entender lo que estoy sintiendo. No comienzo con tendencias, ni lo que vi en Pinterest, sino escuchándome mucho sobre lo que estoy sintiendo para descubrir cuáles son mis necesidades dentro del espacio. Reviso las actividades que haré y la intención que quiero darle a cada lugar. Partiendo de ahí, empiezo a ver cómo lo complemento. Tengo una técnica de sanación de espacios que utilizo hace años para este diseño y creo cuáles podrían ser las herramientas, qué aromaterapia necesito, cuál es mi estado de ánimo para poner los aromas del lugar, los colores que pondré en las paredes y en los muebles.

*Si le interesan los temas culturales y quiere opinar sobre nuestro contenido y recibir más información, escríbanos al correo de la editora Laura Camila Arévalo Domínguez (larevalo@elespectador.com) o al de Andrés Osorio (aosorio@elespectador.com).*