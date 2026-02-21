Casi 200 años después, “El holandés errante” atracó en Colombia

La soprano colombiana Betty Garcés interpreta a la protagonista, Senta. Foto: Santiago Ramírez Marín

En el turbulento y gélido mar del norte navega un barco que solo puede tocar puerto cada siete años. Daland, un marinero, se encuentra con el capitán de este navío fantasmal, que le ofrece todos sus tesoros a cambio de una mujer que le sea fiel. Él, obnubilado por la idea de una riqueza que parece infinita, ofrece la mano de su hija, Senta. Así comienza una de las historias que más ha marcado los programas de ópera a nivel mundial desde su estreno en 1843. El viento y las olas son el escenario para la historia de “El holandés errante” que ha...