Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Casi 200 años después, “El holandés errante” atracó en Colombia

Esta semana se estrenó esta mítica ópera de Richard Wagner en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y hoy es su penúltima función. Hablamos con algunas de las personas que hicieron posible este espectáculo que representa un hito de las artes escénicas en Colombia.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Andrea Jaramillo Caro y Santiago Gómez Cubillos
21 de febrero de 2026 - 11:00 p. m.
La soprano colombiana Betty Garcés interpreta a la protagonista, Senta.
La soprano colombiana Betty Garcés interpreta a la protagonista, Senta.
Foto: Santiago Ramírez Marín

En el turbulento y gélido mar del norte navega un barco que solo puede tocar puerto cada siete años. Daland, un marinero, se encuentra con el capitán de este navío fantasmal, que le ofrece todos sus tesoros a cambio de una mujer que le sea fiel. Él, obnubilado por la idea de una riqueza que parece infinita, ofrece la mano de su hija, Senta. Así comienza una de las historias que más ha marcado los programas de ópera a nivel mundial desde su estreno en 1843. El viento y las olas son el escenario para la historia de “El holandés errante” que ha...

Por Andrea Jaramillo Caro

Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura.@Andreajc1406ajaramillo@elespectador.com

Por Santiago Gómez Cubillos

Periodista apasionado por los libros y la música. En El Magazín Cultural se especializa en el manejo de temas sobre literatura.@SantiagoGomez98sgomez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

PremiumEE

Ópera

Teatro Mayor

ópera en Colombia

El holandés errante

El holandés errante colombia

Bogotá

Teatro en Bogotá

¿Quién fue el holandés errante?

¿Quién era el capitán del Holandés Errante?

La leyenda del Holandés Errante

El holandés errante ópera

Richard Wagner

Betty Garcés

Valeriano Lanchas

¿Cuánto dura la ópera El holandés errante?

¿Cómo se llama la ópera más famosa de Wagner?

¿El Holandes Errante De qué trata?

El holandés errante teatro Mayor

El holandés errante Julio Mario Santo Domingo

El holandés errante Wagner sinopsis

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.