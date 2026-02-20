Home

El Magazín Cultural
20 de febrero de 2026 - 01:18 p. m.

“El holandés errante”, la legendaria ópera de Richard Wagner, llega al Teatro Mayor

En las tablas del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo se presentará, este 19, 21 y 22 de febrero, una de las obras más importantes del compositor alemán. Hablamos con parte del equipo que hizo posible esta producción que contó sobre los retos de montar una ópera de esta magnitud.

Andrea Jaramillo Caro

Andrea Jaramillo Caro

