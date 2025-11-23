“El hombre”, de Guillermo Arriaga | Fragmentos de lectura

“La historia no se repite. Se perpetúa.”

Publicada en 2023, esta novela de más de 650 páginas entrelaza múltiples voces y tiempos para mostrar la crudeza de un sistema construido sobre el despojo. Arriaga desestructura la línea temporal, altera la sintaxis y varía el ritmo narrativo para sumergir al lector en una experiencia extrema y lúcida. La violencia se muestra sin atenuantes, y el poder —en cualquiera de sus formas— es el verdadero protagonista.

Para limpiar tu nombre se levantarán estatuas y monumentos y serás ensalzado como un prócer.

Aunque se conociera tu brutalidad no habrá quien se atreva a censurarte porque eres reconocido como el cimentador de una sociedad más justa.

Éramos hijos bastardos de la muerte.

Nuestras palabras nos arrebataron para a las suyas obligarnos.

Hacerme tonto para hacer tonto a los tontos.

Atrás quedó nuestro pasado, perdido por siempre entre cenizas y llamaradas.

Temía el momento como quien se asoma a un precipicio y se asusta, pero que termina seducida por el vértigo.

No confíes en los políticos, mucho menos en aquellos que sienten encarnar los deseos del pueblo.

Los políticos son para ser, no para hacer, su único interés se centra en ellos mismos.

La mayor habilidad de un político consiste en saber quién odia a quién y ponerse al servicio de esos odios.

Asesinos como él debían ser ejecutados sin importar la edad.

Cómo se rehace una vida cuando los demás ya la adjetivaron con epítetos lacerantes.

Hijos y nietos de mexicanos que cruzaron el río de manera ilegítima ahora asumían posiciones extremistas en contra de los indocumentados.

Repercusiones impensables en la economía sólo para satisfacer los ánimos revanchistas y los temores de una masa que se encaminaba a votar contra ella misma.

Me pregunté por qué un aparato tan noble como el piano en el que se creaban portentosas melodías encerraba muerte y sufrimiento.

La naturaleza humana es insobornable.

Ni siquiera la severa mirada de Dios es suficiente para desviar a un hombre o a una mujer de sus intenciones.

En la historia de personajes inventados la realidad se veía más pura, menos matizada.

Cada hombre responde a los retos de su tiempo.

La historia se había narrado de una generación a otra, no como una anécdota más, sino para realzar su carácter indómito.

Horror de nunca más tomar en nuestras manos el propio destino.

No se podía entender la historia del capitalismo americano sin conocer a fondo las biografías de quienes crearon sus bases.

La academia debe aprender de la literatura y acercarse al retrato vivo y descarnado de los personajes que trastocan la historia.

Casi podría decirse que intentó decirme, una frase compasiva, una línea que nos fraternizara en la degradación.

Y se perdonan muchas cosas, pero el abandono no es una de ellas.

No transparentes cuanto te agita por dentro, la gente lo ve como una debilidad y se aprovecha de ello.

Estudiar el carácter de las personas, sus antecedentes familiares, sus fobias y sus filias era tan provechoso como examinar los ciclos económicos y los contextos políticos.

No se puede vencer a quien no se conoce, no es posible doblegar la tiranía si no se desgranan uno a uno los armazones intelectuales y éticos de los opresores.

Nada intoxica más la mente que las vanas ilusiones.

Con el tiempo me convertí en un ser malvado, no por mi naturaleza, llegué a serlo por cansancio, por desesperanza.

El que busca la verdad merece el castigo de encontrarla.

Llevaba pólvora en la sangre y se precisaba una chispita para hacerlo estallar.

Me convertiría en la tierra en la que había nacido: rocoso, cortante, violento, pugnaz.

Me pregunto cómo volverían a sus hogares esos jovenzuelos después de quedar tocados por años de combate.

Los dioses masculinos se preocupan más por demostrar su poder.

No busques el causante del problema, sino a quien pueda resolverlo.

En los pequeños detalles el poder se demuestra.

Un hombre solo brilla en función de la mujer que lo acompaña.

Ser buena persona no está peleado con portarse implacable con quien te estorbe, te confronte o te amenace.

No hay duda que la muerte, los infortunios y las desgracias atraen a los rapaces.

La Casa Blanca se había construido sobre cimientos negros.

Sólo seremos libres si las palabras poseemos, sin palabras el mundo no se explica.

La esclavitud se había incrustado de tal forma en su mente que no concebían la emancipación como posible en sus vidas.

Bien aseveraba Hemingway que para poder escribir la experiencia era necesario saborearla con los cinco sentidos.

El retrato es un salto a la eternidad, la afirmación de la vida frente a la muerte.

Las noticias llegan más limpiecitas y rápidas si uno mismo va por ellas.

No hay enemigo más feroz que el que deviene de la propia sangre.

Los lugares comunes también clarifican la condición humana.

Es extraño cómo se van uniendo los hilos para tejer la muerte.

Los territorios se conquistan completos o no se conquistan.

El país fundado por peregrinos puritanos regodeándose en los pecados veniales.

En la proximidad de la muerte debe prevalecer un espíritu generoso y la disposición a perdonar.

Ácaros electorales que en nombre del pueblo joden al pueblo.