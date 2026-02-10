El hospital de Caldas que usa arte para tratar a sus pacientes

Desde que comenzó el proyecto se han hecho 16 exposiciones en diferentes formatos en el SES HUC.
Foto: Cortesía SES HUC
En el blanco de los muros de un hospital no solamente hay un vacío, sino un mensaje. Se trata de un espacio limpio, impoluto, donde los gérmenes y las bacterias no tienen cabida. El reluciente de los muros es una metáfora de un mundo libre de manchas, de problemas, de enfermedades. Sin embargo, hace dos años hubo un grupo de artistas que fue llamado a cambiar esta imagen y a convertir esos muros intocables en su lienzo en blanco.
Es el caso del S. E. S. Hospital Universitario de Caldas (SES HUC), que ha emprendido un proyecto que involucra al...
Por Santiago Gómez Cubillos
Periodista apasionado por los libros y la música. En El Magazín Cultural se especializa en el manejo de temas sobre literatura.@SantiagoGomez98sgomez@elespectador.com
