Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El hospital de Caldas que usa arte para tratar a sus pacientes

El S. E. S. Hospital Universitario de Caldas decidió llenarse de arte. Aquí la música, la pintura, la literatura y otras expresiones culturales se han convertido en parte esencial del proceso con cada paciente.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Santiago Gómez Cubillos
Santiago Gómez Cubillos
10 de febrero de 2026 - 12:00 a. m.
Desde que comenzó el proyecto se han hecho 16 exposiciones en diferentes formatos en el SES HUC.
Desde que comenzó el proyecto se han hecho 16 exposiciones en diferentes formatos en el SES HUC.
Foto: Cortesía SES HUC

En el blanco de los muros de un hospital no solamente hay un vacío, sino un mensaje. Se trata de un espacio limpio, impoluto, donde los gérmenes y las bacterias no tienen cabida. El reluciente de los muros es una metáfora de un mundo libre de manchas, de problemas, de enfermedades. Sin embargo, hace dos años hubo un grupo de artistas que fue llamado a cambiar esta imagen y a convertir esos muros intocables en su lienzo en blanco.

Es el caso del S. E. S. Hospital Universitario de Caldas (SES HUC), que ha emprendido un proyecto que involucra al...

Santiago Gómez Cubillos

Por Santiago Gómez Cubillos

Periodista apasionado por los libros y la música. En El Magazín Cultural se especializa en el manejo de temas sobre literatura.@SantiagoGomez98sgomez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

S. E. S. Hospital Universitario de Caldas

Sana con arte

Federico Zapata

Juan Felipe Valencia

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.