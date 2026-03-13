El icónico beso de “Le Parc”: el ballet de la Ópera de París que llega a Cine Colombia

Este ballet fue grabado entre el 9 y el 11 de marzo de 2021 en la Ópera de París. Foto: Yonathan Kellerman

Amor. Ese concepto asociado con corazones y el color rojo. Que ha sido explorado en películas, canciones, obras de teatro, óperas, arte y en el ballet. Sin embargo, en la obra “Le parc”, del coreógrafo Angelin Preljocaj, esta emoción se toma el escenario en tres actos que se desarrollan en un jardín francés del siglo XVIII.

“Le parc” se ha posicionado como uno de los ballets contemporáneos más queridos del repertorio de la Ópera de Paris. Desde su estreno en 1994, la imagen del beso suspendido en el aire se convirtió en uno de los momentos...