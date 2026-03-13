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El icónico beso de “Le Parc”: el ballet de la Ópera de París que llega a Cine Colombia

El ballet “Le parc” se presentará en salas de Cine Colombia este 14 y 15 de marzo, con una grabación realizada por la Ópera de París. Hablamos con Mathieu Ganio, bailarín principal de esta obra.

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Andrea Jaramillo Caro
Andrea Jaramillo Caro
13 de marzo de 2026 - 09:55 p. m.
Este ballet fue grabado entre el 9 y el 11 de marzo de 2021 en la Ópera de París.
Este ballet fue grabado entre el 9 y el 11 de marzo de 2021 en la Ópera de París.
Foto: Yonathan Kellerman

Amor. Ese concepto asociado con corazones y el color rojo. Que ha sido explorado en películas, canciones, obras de teatro, óperas, arte y en el ballet. Sin embargo, en la obra “Le parc”, del coreógrafo Angelin Preljocaj, esta emoción se toma el escenario en tres actos que se desarrollan en un jardín francés del siglo XVIII.

“Le parc” se ha posicionado como uno de los ballets contemporáneos más queridos del repertorio de la Ópera de Paris. Desde su estreno en 1994, la imagen del beso suspendido en el aire se convirtió en uno de los momentos...

Andrea Jaramillo Caro

Por Andrea Jaramillo Caro

Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura.@Andreajc1406ajaramillo@elespectador.com
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