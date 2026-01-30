“El imperio de la IA”, el libro que expone a los poderes que se pelean por esta industria

Este año, Karen Hao también estará hablando de "El imperio de la IA" en el Hay Festival de Cartagena, que se desarrolla del 29 de enero al 1 de febrero. Foto: Jonathan Bejarano / Comfama

Al lado de su firma, plantó un sello: “Certified 100 % human. GenAI FREE”. Esto podría considerarse un guiño divertido a la extensa investigación que había hecho y que ahora estaba autografiando, pero en un momento en el que cada vez es más difícil diferenciar qué contenidos son creados con inteligencia artificial, lo humano cobra un nuevo valor. Diferenciar su firma así era un acto político.

Se trata de Karen Hao, periodista e ingeniera mecánica que recientemente publicó el libro “El imperio de la IA: Sam Altman y su carrera por dominar el...