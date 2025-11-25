Logo El Espectador
El Magazín Cultural
El indescifrable destino de Kafka y “El proceso” (Obras inconclusas XIII)

La primera versión de “El proceso” fue editada y publicada por Max Brod, quien se convirtió con el tiempo en el protector de la obra de su amigo. Aquella primera edición salió con 10 capítulos. La novela original, jamás finalizada, constaba de 16.

Fernando Araújo Vélez
Fernando Araújo Vélez
25 de noviembre de 2025 - 06:00 p. m.
Franz Kafka (1883-1924) fue un escritor checo de lengua alemana. Su obra incluye novelas como "La metamorfosis", "El proceso" y "El castillo".
Foto: William Niampira

Pocos días después del fallecimiento de Franz Kafka, su amigo y luego su editor, albacea, y para algunos, el traidor de sus últimos deseos, Max Brod, buscó y encontró decenas de decenas de las hojas en borrador y algunos de los dibujos que Kafka le había pedido que hallara y luego echara al fuego. Guardó todo aquello, se lo llevó a su casa, y allí, día tras día y escrito tras escrito, comenzó a clasificarlo. Después lo editó. Una de las últimas obras en las que trabajó fue “El proceso”. Tiempo antes, medio en broma, medio en serio, le había...

