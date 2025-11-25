El indescifrable destino de Kafka y “El proceso” (Obras inconclusas XIII)

Franz Kafka (1883-1924) fue un escritor checo de lengua alemana. Su obra incluye novelas como "La metamorfosis", "El proceso" y "El castillo".
Foto: William Niampira
Pocos días después del fallecimiento de Franz Kafka, su amigo y luego su editor, albacea, y para algunos, el traidor de sus últimos deseos, Max Brod, buscó y encontró decenas de decenas de las hojas en borrador y algunos de los dibujos que Kafka le había pedido que hallara y luego echara al fuego. Guardó todo aquello, se lo llevó a su casa, y allí, día tras día y escrito tras escrito, comenzó a clasificarlo. Después lo editó. Una de las últimas obras en las que trabajó fue “El proceso”. Tiempo antes, medio en broma, medio en serio, le había...
Por Fernando Araújo Vélez
De su paso por los diarios “La Prensa” y “El Tiempo”, El Espectador, del cual fue editor de Cultura y de El Magazín, y las revistas “Cromos” y “Calle 22”, aprendió a observar y a comprender lo que significan las letras para una sociedad y a inventar una forma distinta de difundirlas.fernando.araujo.velez@gmail.com
