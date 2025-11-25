El indescifrable destino de Kafka y “El proceso” (Obras inconclusas XIII)

Franz Kafka (1883-1924) fue un escritor checo de lengua alemana. Su obra incluye novelas como "La metamorfosis", "El proceso" y "El castillo". Foto: William Niampira

Pocos días después del fallecimiento de Franz Kafka, su amigo y luego su editor, albacea, y para algunos, el traidor de sus últimos deseos, Max Brod, buscó y encontró decenas de decenas de las hojas en borrador y algunos de los dibujos que Kafka le había pedido que hallara y luego echara al fuego. Guardó todo aquello, se lo llevó a su casa, y allí, día tras día y escrito tras escrito, comenzó a clasificarlo. Después lo editó. Una de las últimas obras en las que trabajó fue “El proceso”. Tiempo antes, medio en broma, medio en serio, le había...