El Magazín Cultural
El juego inquietante de la poesía

En estos días ha comenzado a circular en librerías Variaciones Bárbaras, el último libro de poemas del escritor bogotano Felipe Agudelo Tenorio. Forma parte de la colección de poesía de Domingo Atrasado, editorial que dirige Jaime Londoño. El escritor Pablo Montoya escribió el prólogo que presentamos a continuación.

Pablo Montoya
20 de agosto de 2025 - 06:00 p. m.
Felipe Agudelo Tenorio es poeta, cuentista, novelista y guionista.
Variaciones bárbaras, de Felipe Agudelo Tenorio, me ha hecho pensar en algunos juegos de la literatura. He recordado, en particular, los Exercises de style de Raymond Queneau o las experiencias de Octavio Paz y sus amigos al escribir Renga.

Hay también en estas Variaciones una intención de jugar en torno a la forma y al contenido. Esto las hace raras e inquietantes. Raras porque a estas alturas de la historia poética alguien se atreve a transitar tales parajes. E inquietante porque los sentidos de esta poesía se...

