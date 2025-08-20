El juego inquietante de la poesía

Felipe Agudelo Tenorio es poeta, cuentista, novelista y guionista. Foto: Cortesía

Variaciones bárbaras, de Felipe Agudelo Tenorio, me ha hecho pensar en algunos juegos de la literatura. He recordado, en particular, los Exercises de style de Raymond Queneau o las experiencias de Octavio Paz y sus amigos al escribir Renga.

Hay también en estas Variaciones una intención de jugar en torno a la forma y al contenido. Esto las hace raras e inquietantes. Raras porque a estas alturas de la historia poética alguien se atreve a transitar tales parajes. E inquietante porque los sentidos de esta poesía se...