El Kanka presenta “La Calma”, un álbum sobre amor, amistad y la búsqueda de la tranquilidad

Se espera que muy pronto El Kanka anuncie las fechas de su nueva gira por Latinoamérica, que incluirá al menos una parada en Colombia. Foto: Cortesía El Kanka

“Ojalá que por fin encontremos la calma”, canta El Kanka, un artista malagueño que desde hace ya más de una década echó a andar su música en el país y que hoy regresa para presentar su más reciente disco, “La Calma”. Es en la canción homónima de este álbum en la que lanza ese verso cargado de añoranza y que se pregunta, a través de una serie de buenos deseos, en qué momento se nos hizo tan difícil encontrar paz.

“La búsqueda de la calma es una cosa que a mí me obsesiona a nivel personal, porque mi trabajo es muy intenso, muy loco. Yo tengo...