El libro de siempre, otra Gaviota

Las personificaciones de Irina Arkádina y Konstantín Treplev en la obra "Hay que matar a Treplev". Foto: Cortesía: Teatro Combo

Esta semana estrena la nueva obra del dramaturgo Colombiano Juan Meza (Bilis) un prolijo autor que ha empezado a destacarse en la escena bogotana por una aguda lectura que le ha permitido desenvolverse tanto en el ejercicio del teatro como en la escritura de guiones para audiovisual. Hay que matar a Treplev, su versión sobre la Gaviota del dramaturgo ruso Antón Chejov, es una mirada lateral, y a la vez actualizada, de un clásico contemporáneo que no deja de gustar a propios y extraños, un clásico que siempre hay que volver a leer.

(Le puede interesar: Ana María Medina y la Sociedad inusual: el placer de la lectura)

Siempre ha sido una tendencia creadora el que directores, a lo largo y ancho del país, vuelvan a caer en el encanto de los clásicos contemporáneos que han sido éxito en sus épocas, en sus lejanos países y que, desde luego, llegan a Colombia con esa resonancia particular entre académica y de entretenimiento que les hace sentirse vigentes a través de los tiempos. Muchos son los caminos recorridos en Colombia para la reproducción de estos clásicos tanto en las esferas universitarias como en los ambientes profesionales, aunque, hay que decirlo, no muchas con la suerte de prosperar en sus búsquedas. Algunas de ellas, enfocadas a mantenerse fiel a la apuesta original, si es que esto es posible, fallando en la creación de un diálogo necesario entre las sociedades de entonces y aquellas para las que se dirigen estas nuevas versiones. Y otras, herméticas en sí mismas, gozan de una maquinaria tan poderosa y deslumbrante que el mensaje queda escondido para todos, incluso para sus intérpretes.

La aparición de una nueva versión de la Gaviota no sorprende por la calidad que precede al escritor de su autoría, pero si lo hace el que aún hoy, en medio de una creciente tendencia autoral en el medio Bogotano y nacional, una tendencia que mira con ojos esperanzadores, el surgimiento de una voz particular y una identidad dramatúrgica nacional, un texto de estas características ocupe un lugar en las parrillas de programación. El riesgo se vuelve de doble tamaño, en especial cuando la puesta, no solo promete una actualización de la versión original (¿Desde qué otra esfera podría interesarnos ver un drama ruso?) sino que, en medio de los factores creativos en juego, la apuesta se atreve a la modificación de un lenguaje, un contexto y hasta el cambio de género de personajes al interior de la fábula.

(Le recomendamos: Con palomitas de maíz un artista mexicano representa el flujo migratorio)

Bilis, ha construido un espectáculo que diseña puertas más legibles para el entendimiento de la Gaviota, en ella, los personajes, desde un habla mucho más coloquial se permiten navegar por el drama desde una perspectiva que no pretende abarcar el universo ruso, tanto como las preguntas de un creador entorno al oficio de la escritura; Treplev es un nobel escritor que se ve apocado por la presencia de Trigorin, el nuevo novio de su madre, quien ha sido durante mucho tiempo una actriz de gran envergadura en Moscú. Esta situación ocasiona el encuentro de dos modos de crear el arte escénico que siempre han tenido cierto protagonismo en las esferas de producción, por un lado, está la gran industria preocupada por una labor que coquetea con descaro con el entretenimiento superficial, al menos es lo que parece querer sugerirnos Trigorin, y por otro, una apuesta mucho más sensible y sincera que en muchos casos es débil en sus partes y suele verse con malos ojos o con los ojos del estigma de lo contemporáneo sobre sus formas de proceder, representada por Treplev, una suerte de vigorosidad y riesgo que no son del todo comprendidos. Y bajo esta pregunta sobre el oficio subyace algo más profundo que es en realidad la búsqueda de todo autor, el amor, que para nosotros aquí, está disfrazado de aceptación.

Resulta paradójico que el título de esta nueva obra condene de forma tan feroz la figura de Treplev cuando en él, de algún modo, nos escondemos todos, no porque no gocemos de una buena pieza, entretenida y no nos haya seducido el éxito que representan Trigorin e Irina, la madre de Treplev, o porque hayamos soñado con hacer un teatro que se deshace de las formas convencionales, sino porque independiente del acto, todos buscamos con nuestros gestos el amor del otro, y con ese amor, su aceptación. La condena a la que es doblemente arrojado en esta versión, nuestro joven escritor nos hace preguntarnos sobre diferentes conductas en torno de la época contemporánea, porque no es lo mismo morir en la Rusia de hace doscientos años, que hacerlo ahora, con una guerra en plena frontera, o de comprenderlo aquí, a miles de kilómetros y sufriendo la envidia del éxito de un colega, como a menudo nos pasa, sin que esto tenga que ser algo realmente malo.

Por qué habría que matar a Treplev si es evidente que es quien mejor nos representa a todos, que, independiente de los logros, sin duda, aún tenemos miedo de fallar en estos actos de amor que representa el teatro, o cualquier arte. Quizás yo tenga una respuesta para ello, que pueda tener o no razón, el nuevo montaje de Bilis, propone una, y en ella, asume riesgos que merece la pena acercarse a reconocer. Hay que matar a Treplev, estará presentándose en la sala centro del Teatro Libre a partir del viernes 23 de junio y hasta el domingo 2 de julio, de viernes a domingo.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖