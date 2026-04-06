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El libro sobre los embaucadores de nuestra época: lea el primer capítulo

Fragmento de “Charlatanes”, sello editorial Debate, sobre cómo politiqueros, estafadores y farsantes manipulan a los medios, a los mercados y a las masas.

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Moisés Naím y Quico Toro * / Especial para El Espectador
06 de abril de 2026 - 03:00 p. m.
El libro de Moisés Naím y Quico Toro analiza desde la tradición histórica de la charlatanería hasta los estafadores de criptomonedas, y por qué caemos una y otra vez en sus trampas.
El libro de Moisés Naím y Quico Toro analiza desde la tradición histórica de la charlatanería hasta los estafadores de criptomonedas, y por qué caemos una y otra vez en sus trampas.
Foto: Cortesía de Penguin Random House

Prefacio

En noviembre de 1589, el Senado de Venecia eligió a un nuevo alquimista oficial para la Serenísima República. Venía de Chipre y declaró que se llamaba Marco Bragadino, aunque se decía que su verdadero nombre era Mamugnà.

Tenía un carisma fascinante y corrían abundantes historias sobre él. No era casualidad: Mamugnà llevaba años sembrando con sumo cuidado el rumor de que había conseguido descifrar el viejo secreto de cómo convertir metales comunes en oro.

El revuelo llamó la atención de los senadores. Venecia sufría una crisis...

Por Moisés Naím y Quico Toro * / Especial para El Espectador

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