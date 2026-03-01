“El loco de Dios en el fin del mundo” de Javier Cercas | Fragmentos de lectura

Escucha este artículo
El Vaticano dio acceso al escritor español al Papa Francisco y algunos de los miembros de su círculo cercano, hasta lo acompañó en uno de sus viajes a Mongolia.
“Soy ateo. Soy anticlerical. Soy un laicista militante, un racionalista contumaz, un impío riguroso. Pero aquí me tienen, volando en dirección a Mongolia con el anciano vicario de Cristo en la Tierra, dispuesto a interrogarle sobre la resurrección de la carne y la vida eterna. Para eso me he embarcado en este avión: para preguntarle al papa Francisco si mi madre verá a mi padre más allá de la muerte, y para llevarle a mi madre su respuesta. He aquí un loco sin Dios persiguiendo al loco de Dios hasta el fin del mundo”, escribió Cercas.
- La literatura es un instrumento de conocimiento: sirve para comprender.
- Comprender no es justificar: es darse los instrumentos para no cometer los mismos errores.
- Ponerse un nombre no es solo ponerse un nombre, es mandar un mensaje.
- Así fue como dejé de leer solo en busca de entretenimiento y empecé a leer en busca de conocimiento, o de una mezcla de los dos, de placer y utilidad; es decir: así fue como aprendí a leer.
- “La literatura es una defensa contra las ofensas de la vida”, Cesare Pavese.
- El loco de Dios es la encarnación misma de la humildad.
- La Iglesia no está hecha para los fuertes, sino para los débiles; porque Dios es el nombre que damos a nuestra debilidad.
- En la Iglesia, como en todas partes, a menudo la forma es el fondo.
- “La vida eterna no es solo eterna: es una vida de plenitud, en la que vemos sin restricciones, íntegramente”, Carlo Caffara
- Misericordia: “cuando el corazón se junta con la miseria del otro”, es decir, “cuando la miseria del otro entra en mi corazón”, Bergoglio.
- La espiritualidad de los jesuitas está centrada en el discernimiento, instrumento de búsqueda racional pero también espiritual.
- Cuando la razón y la fe entran en conflicto, la fe pierde.
- No es que se crea con la razón, pero se llega con la razón a la posibilidad de Dios.
- El discernimiento exige una distancia, una libertad, una indiferencia.
- Los caminos de la meditación son diversos en las diversas religiones, pero el fin es el mismo.
- Para ser eficaz tienes que llegar al corazón humano.
- La poesía es la capacidad de contemplación de lo visible y de lo invisible, de lo que podemos tocar y de lo que sigue siendo un misterio.
- En todas o casi todas las guerras, si no tomas partido por las víctimas, lo tomas por el verdugo.
- Todos los países tienen problemas con su historia, todas las sociedades se levantan sobre montones de sangre y de cadáveres, y eso cuesta mucho trabajo digerirlo.
- “El sentido del humor es la expresión humana que más se parece a la gracia divina”, Bergoglio.
- “Si no vives el celibato como una experiencia fecunda, de afectividad explosiva…, la alternativa es la tristeza y la frustración", Bergoglio.
- Es como si hubiese firmado un pacto diabólico con Dios, que le hubiese entregado a cambio un superpoder. Ese superpoder es la fe.
- Dos milenios de patriarcado no se cambian en una década.
- Por primera vez en mi vida un acto de sumisión me parece un acto de heroísmo.
- La realidad es que las ideologías y los imperios se acaban.
- Igual que si intentaran decirme que, aunque no soy de los suyos, también soy de los suyos.
- No quieren una Iglesia institucional, sino relacional.
- Sustituir las sanciones por el diálogo, la persecución por la reflexión.
