“El loco de Dios en el fin del mundo” de Javier Cercas | Fragmentos de lectura

El Vaticano dio acceso al escritor español al Papa Francisco y algunos de los miembros de su círculo cercano, hasta lo acompañó en uno de sus viajes a Mongolia.

“Soy ateo. Soy anticlerical. Soy un laicista militante, un racionalista contumaz, un impío riguroso. Pero aquí me tienen, volando en dirección a Mongolia con el anciano vicario de Cristo en la Tierra, dispuesto a interrogarle sobre la resurrección de la carne y la vida eterna. Para eso me he embarcado en este avión: para preguntarle al papa Francisco si mi madre verá a mi padre más allá de la muerte, y para llevarle a mi madre su respuesta. He aquí un loco sin Dios persiguiendo al loco de Dios hasta el fin del mundo”, escribió Cercas.

La literatura es un instrumento de conocimiento: sirve para comprender.

Comprender no es justificar: es darse los instrumentos para no cometer los mismos errores.

Ponerse un nombre no es solo ponerse un nombre, es mandar un mensaje.

Así fue como dejé de leer solo en busca de entretenimiento y empecé a leer en busca de conocimiento, o de una mezcla de los dos, de placer y utilidad; es decir: así fue como aprendí a leer.

“La literatura es una defensa contra las ofensas de la vida”, Cesare Pavese.

El loco de Dios es la encarnación misma de la humildad.

La Iglesia no está hecha para los fuertes, sino para los débiles; porque Dios es el nombre que damos a nuestra debilidad.

En la Iglesia, como en todas partes, a menudo la forma es el fondo.

“La vida eterna no es solo eterna: es una vida de plenitud, en la que vemos sin restricciones, íntegramente”, Carlo Caffara

Misericordia: “cuando el corazón se junta con la miseria del otro”, es decir, “cuando la miseria del otro entra en mi corazón”, Bergoglio.

La espiritualidad de los jesuitas está centrada en el discernimiento, instrumento de búsqueda racional pero también espiritual.

Cuando la razón y la fe entran en conflicto, la fe pierde.

No es que se crea con la razón, pero se llega con la razón a la posibilidad de Dios.

El discernimiento exige una distancia, una libertad, una indiferencia.

Los caminos de la meditación son diversos en las diversas religiones, pero el fin es el mismo.

Para ser eficaz tienes que llegar al corazón humano.

La poesía es la capacidad de contemplación de lo visible y de lo invisible, de lo que podemos tocar y de lo que sigue siendo un misterio.

En todas o casi todas las guerras, si no tomas partido por las víctimas, lo tomas por el verdugo.

Todos los países tienen problemas con su historia, todas las sociedades se levantan sobre montones de sangre y de cadáveres, y eso cuesta mucho trabajo digerirlo.

“El sentido del humor es la expresión humana que más se parece a la gracia divina”, Bergoglio.

“Si no vives el celibato como una experiencia fecunda, de afectividad explosiva…, la alternativa es la tristeza y la frustración", Bergoglio.

Es como si hubiese firmado un pacto diabólico con Dios, que le hubiese entregado a cambio un superpoder. Ese superpoder es la fe.

Dos milenios de patriarcado no se cambian en una década.

Por primera vez en mi vida un acto de sumisión me parece un acto de heroísmo.

La realidad es que las ideologías y los imperios se acaban.

Igual que si intentaran decirme que, aunque no soy de los suyos, también soy de los suyos.

No quieren una Iglesia institucional, sino relacional.

Sustituir las sanciones por el diálogo, la persecución por la reflexión.

